Музыкант утверждает, что его вполне устраивает риторика Путина по "защите русскоязычных" Крыма, Донецкой и Луганской области.

Сооснователь легендарной группы "Pink Floyd" Роджер Уотерс после писем к первой леди Украины Елене Зеленской написал письмо и к Путину.

Об этом говорится в заметке музыканта в Facebook.

Уотерс заявил, что пытался использовать свое "небольшое влияние" для прекращения огня и дипломатического урегулирования, "что отвечало бы интересам как Украины, так и России".

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Музыкант утверждает, что его вполне устраивает риторика Путина по "защите русскоязычных" Крыма, Донецкой и Луганской области.

Однако Уотерс против того, чтобы война переходила на территорию других стран Европы.

"Если вы это сделаете, то идите на*уй. И мы все перестали бы играть в эту отчаянно опасную ядерную игру", - написал он.

Музыкант снова обвинил "ястребов" в Белом доме в подстрекательстве к конфликту, но и отметил о существовании "ястребов" в Кремле, которым война тоже нравится.

Уотерс до сих пор считает, что Путин требует от "суверенной соседней Украины" нейтралитета. Музыкант требует для Украины гарантий, что РФ больше никогда не вторгнется.

"Ваше вторжение в Украину застало меня врасплох, это была противная агрессивная война, спровоцирована она или нет.

"Когда госпожа Зеленская ответила мне в Twitter, я был очень удивлен и сильно тронут. Если бы вы ответили мне, я очень уважал бы вас за это и воспринял бы это как почетный шаг в правильном направлении к устойчивому миру", - написал Уотерс.

Позиция Роджера Уотерса относительно войны в Украине

Как сообщал УНИАН, в августе 78-летний Уотерс в интервью CNN обвинил президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в разжигании войны.

"Ну, он (Байден - ред.) разжигает огонь в Украине, для начала, - это огромное преступление", - сказал он.

Тогда бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба эмоционально прокомментировал его слова и посоветовал Уотерсу переехать в Россию.

Известно, что Уотерса внесли в украинскую систему "Миротворец" из-за его заявлений относительно оккупированного Крыма.

"Я знаю, что Севастополь очень важен для России и русских. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия", - сказал тогда он.

25 сентября в Кракове отменили концерт музыканта из-за его лояльной позиции к агрессивной политике Кремля. Группа польских депутатов хочет признать его персоной нон-грата.

Другие участники "Pink Floyd" в первые дни полномасштабного вторжения РФ заявили о полной поддержке Украины. Музыканты даже записали песню "Hey Hey Rise Up" совместно с лидером украинской группы "Бумбокс" и военным Андреем Хлывнюком.

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