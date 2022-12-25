Слушатели пожертвовал 450 тыс фунтов стерлингов, остальную сумму пожертвовали сами Девид Гилмор и Ник Мейсон.

Cингл легендарной британской рок-группы Pink Floyd под названием "Hey, Hey, Rise Up" о войне в Украине собрал 500 тыс. фунтов стерлингов.

Как сообщили рокеры на странице в соцсети, эти деньги будут распределены среди нескольких украинских гуманитарных организаций.

"Давайте посмотрим, что еще мы можем сделать этой зимой", - прокомментировалы музыканты, призвав всех неравнодушных жертвовать на помощь украинцам.

Как отметили участники группы, слушатели пожертвовал 450 тыс фунтов стерлингов, остальную сумму пожертвовали сами Девид Гилмор и Ник Мейсон, доведя ее до 500 тыс. фунтов.

Сингл Pink Floyd "Hey, Hey, Rise Up"

Премьера видеоклипа состоялась в YouTube 7 апреля и до сегодняшнего дня его посмотрели более 11 млн человек.

Сам сингл (кавер-версия песни "Червона калина") был записан в марте вместе с солистом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком. Этот синг стал первым музыкальным произведением британских рокеров, начиная с 1994 года.

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