1 сентября 2022 года вышли первые два эпизода фэнтези-сериала "Властелин колец: Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power), однако, похоже, фанаты легендарной франшизы по мотивам произведений Джона Рональда Руэла Толкина новинку совсем не оценили.

Так, на популярном киноагрегаторе Rotten Tomatoes зрители дали ему лишь 36% одобрения, что является чрезвычайно низким показателем для одного из самых ожидаемых сериалов года.

Большинство недовольных зрителей неплохо оценили звук и картинку, но остались полностью недовольны сюжетом, персонажами и диалогами.

"Посредственное фэнтези в лучшем случае. Персонажи – деревянные с посредственными диалогами. Они пытаются создать предложения, которые звучат разумно, но в результате они звучат скучными. Какое расточительство", – написал один из комментаторов.

"Это не Толкин, легендариум был разорван на части, чтобы вставить посредственные вымышленные сюжетные линии. Если вы ищете просто красивый фэнтези-сериал, это будет нормально. Настоящим фанатам Толкина лучше держаться подальше", – добавил другой возмущенный фанат.

"Самая большая моя критика заключается в том, что это было скучно, и я постоянно проверял, сколько времени осталось. Визуально это выглядит красиво, но это не имеет значения, когда истории плохие, а выбор персонажей озадачивает. Я помню оригинальную трилогию и мучительное ожидание между фильмами, и надеялся, что этот сериал подарит мне такое же чувство ожидания, но после первых двух эпизодов я ничего не испытываю к этому шоу. В целом большое разочарование", – подытожил еще один зритель.

Также низкие оценки от широкой аудитории сериал получил и на другом популярном киноагрегаторе Metacritic – лишь 2,3 балла из 10 на основе более 1 тысячи ревью, что соответствует харктеристике "в целом плохие отзывы".

Интересно, что профессиональные критики оказались гораздо более благосклонными к новинке. Так, на Rotten Tomatoes у него 84% одобрения от киносбозревателей, а на Metacritic – 71 балл, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы". На IMDb у сериала твердая оценка 6,5 баллов из 10 на основе более чем 50 тысяч отзывов. Среди пользователей Google сериал положительно оценили 67%.

Напомним, события сериала "Властелин колец: Кольца власти" разворачиваются за тысячи лет до описанных в фильмах трилогий "Хоббит" и "Влстелин колец" и охватят все главные события Второй Эпохи легендариума Толкина: выковку колец власти, восхождение Саурона, эпическую историю Нуменора, последний альянс эльфов и людей. При этом ряд персонажей и сюжетных линий являются выдумкой шоураннеров и сценаристов сериала и отсутствуют в оригиналах Толкина.

При этом в центре сюжета оказались несколько знакомых по оригинальной трилогии персонажей из эльфийского царства, среди которых – Эльронд и Галадриэль.

Всего 1 сезон сериала, выходящего на Amazon Prime Video, будет состоять из 8 эпизодов.

