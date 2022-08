Топ-10 сериалов сентября: "Властелин колец", "Американский жигало", "Андор" и "Рассказ служанки"

В сентябре зрителей у "малых экранов" ждут в основном сериалы, связанные с проектами прошлых лет. В частности, речь идет о приквеле "Властелина колец" и "Хоббита", новом сериале из мира "Звездных войн", а также сериале "Американский жиголо" с Джоном Бернталом, являющимся римейком одноименного фильма с Ричардом Гиром, и перезапуске популярного сериала начала 90-х "Квантовый скачок". Кроме того, стартуют новые сезоны таких популярных сериалов, как "Рассказ служанки", "Рик и Морти", "Кобра Кай" и "Атланта". Об этих и других сериальных новинках сентября читайте в обзоре УНИАН.

Властелин колец: Кольца власти

The Lord of the Rings: The Rings of Power (Amazon Prime Video, 1 сентября 2022 года, 1 сезон)

В первый день осени наконец-то выйдет долгожданный приквел культовых фэнтези-трилогий Питера Джексона "Хоббит" и "Властелин колец". Как и предыдущие фильмы, новый сериал снят по мотивам произведений Джона Рональда Руэла Толкина о вымышленном мире Средиземья.

События сериала "Властелин колец: Кольца власти" будут разворачиваться за тысячи лет до описанных в фильмах и охватят все главные события Второй эпохи легендариума Толкина: выковку колец власти, восхождение Саурона, эпическую историю Нуменора, последний альянс эльфов и людей. При этом ряд персонажей и сюжетных линий являются выдумкой шоураннеров и сценаристов сериала и отсутствуют в оригиналах Толкина.

При этом в центре сюжета окажется несколько знакомых по оригинальной трилогии персонажей из эльфийского царства, срок жизни которых исчисляется тысячелетиями. В частности, здесь будут молодые Эльронд и Галадриэль.

Первые два эпизода сериала выйдут одновременно 1 сентября 2022 года на Amazon Prime.

Рик и Морти

Rick and Morty (Adult Swim, 4 сентября 2022 года, 6 сезон)

Популярный анимационный сериал для взрослой аудитории о безумном ученом Рике Санчезе и его внуке Морти Смите, которые вместе путешествуют по параллельным мирам и космосу, возвращается 4 сентября. Зрителей ждет еще больше головокружительных приключений этого дуэта.

Сериал дебютировал в 2013 году и сразу же получил немалую фанатскую базу. В 2018 году, после выхода третьего сезона, авторы шоу заключили крупную сделку еще на 70 эпизодов, так что шестой сезон точно не будет для него последним.

Кобра Кай

Cobra Kai (Netflix, 9 сентября 2022 года, 5 сезон)

Сериал "Кобра Кай" в жанре комедийный боевик основан на фильме 1984 года "Малыш-каратист" и фактически является его продолжением. В центре сюжета – уже взрослые герои первого фильма Дэниел ЛаРуссо (Ральф Маччио) и Джонни Лоуренс (Уильям Забка). Если первый стал успешным владельцем сети автосалонов, то второй, когда-то представитель "золотой молодежи" и успешный спортсмен, ныне опустился и перебивается случайными заработками. Когда Лоуренс решает открыть школу каратэ под названием "Кобра Кай" с такой же жесткой и бескомпромиссной философией, какой она была известна ранее, ЛаРуссо не может остаться в стороне. Параллельно раскрываются характеры других персонажей: сына Лоуренса – Робби, талантливого ученика Джонни – Мигеля и дочери ЛаРуссо – Саманты.

Все 10 эпизодов 5 сезона сериала станут доступны на сервисе 9 сентября.

Американский жиголо

American Gigolo (Showtime, 9 сентября 2022 года, 1 сезон)

Драматический криминальный сериал "Американский жиголо" расскажет о мужчине по имени Джулиан Кэй, который, проведя 15 лет в тюрьме после ареста за убийство, выходит на свободу и пытается найти себя в современной лос-анджелесской секс-индустрии. Попутно он пытается выяснить, кто подставил его много лет назад, повесив на него преступление, которого он не совершал, а также воссоединиться со своей бывшей возлюбленной.

Главную роль в сериале исполнил Джон Бернтал ("Ходячие мертвецы", "Каратель", "Вдовы", "Король Ричард"). Также в нем задействованы Гретхен Мол ("Манчестер у моря", "Поезд на Юму"), Рози о'Доннелл ("Фостеры", "Матрешка"), Лиззи Брошре ("Штамм", "Версаль"), Лиленд Орсер ("Берлинская резидентура", "Заложница") и другие.

Сериал основан на одноименном фильме 1980 года Пола Шрейдера с Ричардом Гиром в главной роли, однако, судя по трейлеру, между ними немало отличий.

Продюсером сериала выступил продюсер оригинального фильма Джерри Брукхаймер ("Топ Ган: Мэверик", "Армагеддон", "Перл Харбор", "Люцифер", "CSI: Место преступления").

Сериал будет выходить по одному эпизоду раз в неделю, начиная с 9 сентября 2022 года.

Монарх

Monarch (Fox, 11 сентября 2022 года, 1 сезон)

Этот музыкальный дарамтический сериал расскажет о династии известных кантри-музыкантов. Когда вдруг всплывает неприятный секрет о начале творческого пути семьи, одна из дочерей берется любой ценой уберечь их статус на музыкальном Олимпе.

Главные роли в сериале исполнили Сьюзен Сэрэндон ("Тельма и Луиза", "Иствикские ведьмы", "Милые кости"), Анна Фрил ("Гол!", "Области тьмы"), бывшая вокалистка группы Gossip Бет Дитто и другие.

Рассказ служанки

The Handmaid's Tale (Hulu, 14 сентября 2022 года, 5 сезон)

События сериала разворачиваются в будущем в вымышленном тоталитарном обществе – Республике Галаад, которая находится на территории современных США, постоянно воюет и помешана на консервативном христианстве. Женщины здесь считаются людьми низшего сорта, фактически не имеющими никаких прав и находящимися в собственности мужчин-командоров. В то же время в этом мире только одна из ста женщин может родить здорового ребенка, поэтому таких женщин обычно забирают в лагеря, где они рожают детей для влиятельных мужчин.

Главная героиня сериала – женщина по имени Джун Осборн, которая не смогла убежать вместе с мужем и дочерью за границу и теперь вынуждена работать суррогатной матерью. Параллельно с основным сюжетом зрителям показывают жизнь Джун до государственного переворота, когда жизнь была совсем другой. К началу пятого сезона героиня оказывается на свободе, однако это еще далеко не конец.

Главные роли в сериале исполняют Элизабет Мосс ("Человек-невидимка", "Мы"), Джозеф Файнс ("Американская история ужасов", "Влюбленный Шекспир"), Ивон Стаховски ("Декстер", "Хищник"), Алексис Блидел ("Девочек Гилмор", "Город грехов") и другие.

Атланта

Atlanta (FX, 15 сентября 2022 года, 4 сезон)

Сюрреалистическая комедийная драма "Атланта" рассказывает о молодом человеке по имени Эрн. Он только что выпустился из Принстонского университета, и у него куча проблем – от отношений с матерью своей дочери и родственниками до финансов. Когда его брат Альфред начинает строить рэп-карьеру, Эрн видит в этом шанс наладить свою жизнь и пытается сделать все для того, чтобы стать менеджером своего брата.

Главные роли в сериале исполняют Дональд Гловер ("Сообщество", "Марсианин"), также известный как рэп-исполнитель под псевдонимом Childish Gambino, и Брайан Тайри Генри ("Вечные", "Скоростной поезд"). Также одну из главных ролей в сериале исполняет Зази Битц ("Джокер", "Дэдпул 2").

Судьба: Сага Винкс

Fate: The Winx Saga (Netflix, 16 сентября 2022 года, 2 сезон)

Первый сезон этого фэнтезийного телесериала, основанного на мультсериале "Клуб Винкс" и рассчитаного на более взрослую аудиторию, вышел в январе 2021 года и получил смешанные отзывы критиков. Тем не менее, его все равно решили продлить на второй сезон.

События сериала разворачиваются в школе-интернате, куда со всего потустороннего мира приезжают учиться студенты со сверхъестественными способностями, чтобы научиться магии и узнать, как контролировать свои силы. В центре сюжета пятеро учениц, которые становятся соседками по комнате: Блум, Стелла, Муза, Аиша и Терра. Когда давно побежденное зло внезапно появляется за стенами замка, пять фей вынуждены подвергнуть свои силы испытанию.

Все семь эпизодов второго сезона выйдут одновременно 16 сентября.

Квантовый скачок

Quantum Leap (NBC, 19 сентября, 1 сезон)

Популярный научно-фантастический сериал начала 90-х возвращается в качестве сиквела/перезапуска. Сообщается, что события сериала будут разворачиваться через 30 лет после финала 5 сезона оригинального сериала. Новая команда ученых возьмется перезапускать проект квантового ускорителя для путешествий во времени и разгадать тайну исчезновения доктора Сэмуэля Бекита.

Напомним, в оригинальном сериале изобретатель Сэмуэль Бекит получил возможность перемещаться во времени, временно оказываясь на месте других людей в решающие дни их прошлого, чтобы изменить ход истории или помешать беде.

Главные роли в перезапуске "Квантового скачка" исполнят Реймонд Ли ("Топ Ган: Мэверик", "Затерянный город"), Анастасия Антониа ("Остров Лотоса", "86 Мелроуз Авеню"), Мейсон Александер Парк ("Песочный человек", "Ковбой Бибоп") и другие.

Премьера сериала состоится 19 сентября.

Андор

Andor (Disney+, 21 сентября 2022 года, 1 сезон)

Это очередной сериал из мира "Звездных войн", который является приквелом к фильму "Бунтарь Один" и расскажет о Касияне Андоре (его, как и в фильме, сыграет Диего Луна). События фильма будут происходить за пять лет до событий, показанных в фильме.

Также в сериале сыграют Стеллан Скашгорд ("Тор", "Нимфоманка"), Адриа Архона ("Настоящий детектив", "Морбиус") и другие.

Сначала сериал, который будет состоять из 12 эпизодов, должен был стартовать 31 августа, однако затем был сдвинут на 21 сентября – первые три эпизода покажут одновременно, остальные будет выходить по одному раз в неделю.

Марина Григоренко