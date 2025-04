Иранский режиссер-диссидент Мохаммад Расулоф снял ленту подпольно, находясь под следствием.

24 апреля 2025 года в украинский прокат выйдет политическая драма "Семя священного инжира" (The Seed of the Sacred Fig), которая в этом году претендовала на "Оскар" в категории "Лучший международный фильм" от Германии.

УНИАН рассказывает, почему стоит обратить внимание на эту мощную работу иранского режиссера Мохаммада Расулофа о жизни в тоталитарном государстве.

О чем фильм

В центре сюжета ленты – следственный судья Революционного суда в Тегеране Иман, который борется с недоверием и паранойей, когда в Иране усиливаются общенациональные политические протесты. Вдруг у него исчезает пистолет, и он подозревает в этом свою семью – жену Наджмех и дочерей, Резван и Сани. Он вводит дома радикальные меры, которые приводят к росту напряжения в семье и женскому бунту. Шаг за шагом социальные нормы и правила семейной жизни приостанавливаются.

Режиссер-диссидент

Независимый иранский режиссер Мохаммад Расулоф, по образованию социолог, с самого начала своей карьеры был активным критиком режима аятоллы, за что он подвергается постоянным преследованиям на родине.

Его дебютный полнометражный фильм "Сумерки" (2002) рассказывал об осужденном, который пытается социализироваться с помощью брака, а его второй фильм "Железный остров" (2005) фокусировался на великодушном диктаторе, старом капитане переполненного судна, пришвартованного в открытом море. Обе ленты были высоко оценены критиками и получили ряд фестивальных наград.

Первые серьезные проблемы из-за своей деятельности у Расулофа начались в 2010 году, когда он был арестован прямо на съемочной площадке по обвинениям в съемках без полученного на то разрешения. За это он был приговорен иранскими властями к шести годам лишения свободы, но впоследствии срок был сокращен до одного года и режиссер сумел выйти на свободу под залог.

Уже через год он выпустил драму "Прощай", рассказывающую об иранском адвокате, чья лицензия была аннулирована правительством. Ее попытки бежать из страны столкнулись с многочисленными препятствиями. С тех пор он еще больше усиливал критику режима, в частности, в лентах "Рукописи не горят" (2013) и "Неподкупный" (2017). Последний победил в программе "Особый взгляд" в Каннах.

В 2017 году Расулоф решил вернуться в Иран, однако сразу по прибытию местные власти конфисковали его паспорт и запретили ему покидать страну. В 2019 году Исламский революционный суд Ирана приговорил режиссера к одному году лишения свободы и двухлетнему запрету покидать страну и участвовать в общественно-политической деятельности из-за его фильма "Неподкупный" (его обвинили "в заговоре против национальной безопасности и пропаганде против системы"). Через год Расулофа приговорили еще к одному году тюрьмы за три его фильма, которые также были признаны "пропагандой против системы". Приговор также предусматривал запрет на два года снимать фильмы.

Следующая лента режиссера "Зла не существует" (2020) рассказывала четыре истории об приговоренных к смертной казни в Иране и получила "Золотого медведя" Берлинале.

Ленту "Семя священного инжира" режиссер снимал уже подпольно в Иране. В разгар съемок его приговорили к 8 годам лишения свободы, избиению плетьми и штрафу с конфискацией имущества. Воспользовавшись апелляционным процессом, Расулоф завершил съемки, и, избавившись от электронных устройств слежения, пешком бежал из страны через горы. Фильм снимали без профессионального оборудования с маленькой съемочной группой фактически со студенческим бюджетом, чтобы избежать разоблачения со стороны властных структур.

Высокие оценки и награды

Мировая премьера "Семени священного инжира" состоялась в мае 2024 года во время Каннского кинофестиваля, где лента была представлена в основном конкурсе и в итоге выиграла специальный приз жюри и еще четыре награды. Режиссер смог лично представить свой фильм в Каннах, после того как ему удалось сбежать из Ирана.

После каннского успеха фильм продолжил путешествовать по самым влиятельным кинофестивалям мира, собирая новые номинации и награды. В частности, он получил приз от зрителей за "Лучший европейский фильм" на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания) и престижную награду от зрителей за "Лучший международный игровой фильм" на кинофестивале в Сиднее (Австралия).

Кроме того, лента была номинирована на "Европейский Оскар" в трех категориях, а также на "Оскар" в категории "Лучший международный фильм" от Германии, где сейчас нашел убежище режиссер.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 97% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 94% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 84 из 100 баллов с отличием "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,7 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Премьера в Украине

Фильм "Семя священного инжира" был впервые показан в Украине во время Киевского международного кинофестиваля "Молодость" во внеконкурсной программе "Фестиваль фестивалей" осенью 2024 года. Более того, Мохаммад был председателем международного жюри 53-й "Молодости" и презентовал картину лично.

"С моей точки зрения, фильм "Семя священного инжира" является лучшим фильмом 2024 года. Режиссер Мохаммад Расулоф сегодня является знаковой фигурой мирового кино. Его пребывание в Киеве во время прошлогодней "Молодости" стало важным событием для украинских зрителей. Надеюсь, что этот фильм вызовет большой интерес у нашего зрителя. Желаем интересного просмотра", – отметил генеральный директор КМКФ "Молодость" Андрей Халпахчи.

Впоследствии ленту также показали в рамках 30-го фестиваля "Новое немецкое кино".

