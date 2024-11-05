В Берлине 5 ноября объявили номинантов премии Европейской киноакадемии 2024, которая считается главной кинопремией Европы и континентальным аналогом "Оскара".
Лидером по количеству номинаций в этом году стал французский криминальный мюзикл Жака Одияра "Эмилия Перес", претендующий на четыре награды: лучшие европейский фильм, режиссерская работа, сценарий и женская роль для Карлы Софии Гаскон. Именно эта лента представит Францию на "Оскар-2025", сообщила пресс-служба "Артхаус Трафик".
Также четыре награды у нового фильма Педро Альмодовара – драмы "Комната по соседству" с Тильей Суинтон и Джулианной Мур, получившего "Золотого льва" 81-го Венецианского международного кинофестиваля. Он будет бороться за награды в категориях лучшие фильм, режиссер, сценарий и актриса (для Тильды Суинтон).
Кроме того, две номинации имеет фильм об Украине производства Польши – документальная лента "В лимбе", являющаяся личной историей режиссера Алины Максименко, которая воссоединилась с семьей в начале российского полномасштабного вторжения и снимала их совместную жизнь перед лицом смертельной опасности.
Все номинанты на премию Европейской киноакадемии 2024 года
Лучший европейский фильм (вместе игровые, документальные и анимационные фильмы):
- "Пока, Тиверия" / Bye Bye Tiberias, реж. Лина Суалем (Франция, Бельгия, Палестина, Катар)
- "Дагомея" / Dahomey, реж. Мати Диоп (Франция, Сенегал)
- "Эмилия Перес" / Emilia Pérez, реж. Жак Одияр (Франция)
- "Поток. Последний кот на Земле" / Straume, реж. Гинц Зильбалодис (Латвия, Франция, Бельгия)
- "В лимбе" / W zawieszeniu, реж. Алина Максименко (Польша)
- "Жизнь по полной" / Život k sežrání, реж. Кристина Дуфкова (Чехия, Франция, Словакия)
- "Другой земли нет" / No Other Land, реж. Кристина Дуфкова (Палестина, Норвегия)
- "Дикий" / Savages, реж. Клодд Барра (Швейцария, Франция, Бельгия)
- "Саундтрек государственного переворота" / Soundtrack to a Coup d'Etat, реж. Йохан Гримонпрез (Франция, Бельгия, Нидерланды)
- "Сон Султана" / El sueño de la sultana, реж. Чело Лоурейро (Испания, Германия, Индия)
- "Комната по соседству" / The Room Next Door, реж. Педро Альмодовар (Испания)
- "Семена священного инжира" / Danaye anjir-e moabad, реж. Мохаммад Расулоф (Германия, Франция)
- "Субстанция" / The Substance, реж. Корали Фаржа (Великобритания, США, Франция)
- "Они убили пианиста" / They Shot the Piano Player, реж. Фернандо Труэбо (Испания, Франция, Нидерланды, Португалия, Перу)
- "Вермилио" / Vermiglio, реж. Маура Дельперо (Италия, Франция, Бельгия)
Лучший европейский документальный фильм:
- "Пока, Тиверия" / Bye Bye Tiberias, реж. Лина Суалем (Франция, Бельгия, Палестина, Катар)
- "Дагомея" / Dahomey, реж. Мати Диоп (Франция, Сенегал)
- "В лимбе" / W zawieszeniu, реж. Алина Максименко (Польша)
- "Другой земли нет" / No Other Land, реж. Кристина Дуфкова (Палестина, Норвегия)
- "Саундтрек государственного переворота" / Soundtrack to a Coup d'Etat, реж. Йохан Гримонпрез (Франция, Бельгия, Нидерланды)
Лучший европейский режиссер(-ка):
- Андреа Арнольд ("Птица" / Bird)
- Жак Одияр ("Эмилия Перес" / Emilia Pérez)
- Педро Альмодовар ("Комната по соседству" / The Room Next Door)
- Мохаммад Расулоф ("Семена священного инжира" / Danaye anjir-e moabad)
- Маура Дельперо ("Вермилио" / Vermiglio)
Лучшая европейская актриса:
- Ренате Рейнстве ("Арманд" / Armand)
- Карла София Гаскон ("Эмилия Перес" / Emilia Pérez)
- Трине Дюргольм ("Девушка со спицей" / Pigen med nålen)
- Вик Кармен Сонне ("Девушка со спицей" / Pigen med nålen)
- Тильда Суинтон ("Комната по соседству" / The Room Next Door)
Лучший европейский актер:
- Франц Роговски ("Птица" / Bird)
- Ральф Файнс ("Конклав" / Conclave)
- Ларс Айдингер ("Умирание" / Sterben)
- Абу Сангаре ("История Сулеймана" / Souleymane's Story)
Лучший европейский сценарист(-ка):
- Жак Одияр ("Эмилия Перес" / Emilia Pérez)
- Магнус фон Хорн, Лине Лангебек ("Девушка со спицей" / Pigen med nålen)
- Педро Альмодовар ("Комната по соседству" / The Room Next Door)
- Мохаммад Расулоф ("Семена священного инжира" / Danaye anjir-e moabad)
- Корали Фаржа ("Субстанция"/ The Substance)
Номинации на приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) за Европейское открытие:
- "Арманд" / Armand, реж. Гальфдан Улльманн Тендель (Норвегия, Нидерланды, Германия, Швеция)
- "Склад" / Hoard, реж. Луна Кармун (Великобритания)
- Kneecap, реж. Рич Пепятт (Ирландия, Великобритания)
- "Сантош" / Santosh, реж. Сандхья Сури (Великобритания, Франция, Германия)
- "Новый год, который не наступил" / Anul Nou care n-a fost, реж. Богдан Муресану (Румыния, Сербия)
- "Токсик" / Akiplėša, реж. Сауле Блиувайте (Литва)
Лучший европейский фильм для юной аудитории:
- "Ларс LOL" / Lars er LOL, реж. Эйрик Сетер Стордаль (Норвегия, Дания)
- "Замечательная жизнь Ибелина" / The Remarkable Life of Ibelin, реж. Бенджамин Рее (Норвегия)
- "Победители" / Winners, реж. Солин Юсеф (Германия)
Лучший европейский анимационный фильм:
- "Поток. Последний кот на Земле" / Straume, реж. Гинц Зильбалодис (Латвия, Франция, Бельгия)
- "Жизнь по полной" / Život k sežrání, реж. Кристина Дуфкова (Чехия, Франция, Словакия)
- "Дикий" / Savages, реж. Клодд Барра (Швейцария, Франция, Бельгия)
- "Сон Султана" / El sueño de la sultana, реж. Чело Лоурейро (Испания, Германия, Индия)
- "Они убили пианиста" / They Shot the Piano Player, реж. Фернандо Труэбо (Испания, Франция, Нидерланды, Португалия, Перу)
Лучший европейский короткометражный фильм:
- 2720, реж. Базиль да Кунья (Португалия, Швейцария)
- "Шум" / Boucan, реж. Саломе да Соуза (Франция)
- "Девушка, которая взрывается" / La Fille qui explose, реж. Кэролайн Поджи и Джонатан Винель (Франция)
- "Мужчина, который не мог молчать" / Čovjek koji nije mogao šutjeti, реж. Небойша Слиепчевич (Франция, Болгария, Словения)
- "Заблудиться к чуду" / Wander to Wonder, реж. Нина Ганц (Нидерланды, Франция, Бельгия, Великобритания)
Европейская университетская кинопремия:
- "Апрель" / April, реж. Деа Кулумбегашвили (Грузия, Франция, Италия)
- "Арманд" / Armand, реж. Гальфдан Улльманн Тендель (Норвегия, Нидерланды, Германия, Швеция)
- Kneecap, реж. Рич Пепятт (Ирландия, Великобритания)
- "Луна"/ Mond, реж. Курдвин Аюб (Австрия)
- "Три километра до конца света" / Trei kilometri până la capătul lumii, реж. Эмануэль Парву (Румыния)
Как сообщал УНИАН, в прошлом году главным триумфатором Европейской кинопремии стал триллер "Анатомия падения" французского режиссера Жюстин Трие.