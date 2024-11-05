"Эмилия Перес" и "Комната по соседству" среди лидеров по количеству номинации на "европейский Оскар" / коллаж УНИАН, скриншоты

В Берлине 5 ноября объявили номинантов премии Европейской киноакадемии 2024, которая считается главной кинопремией Европы и континентальным аналогом "Оскара".

Лидером по количеству номинаций в этом году стал французский криминальный мюзикл Жака Одияра "Эмилия Перес", претендующий на четыре награды: лучшие европейский фильм, режиссерская работа, сценарий и женская роль для Карлы Софии Гаскон. Именно эта лента представит Францию на "Оскар-2025", сообщила пресс-служба "Артхаус Трафик".

Также четыре награды у нового фильма Педро Альмодовара – драмы "Комната по соседству" с Тильей Суинтон и Джулианной Мур, получившего "Золотого льва" 81-го Венецианского международного кинофестиваля. Он будет бороться за награды в категориях лучшие фильм, режиссер, сценарий и актриса (для Тильды Суинтон).

Видео дня

Кроме того, две номинации имеет фильм об Украине производства Польши документальная лента "В лимбе", являющаяся личной историей режиссера Алины Максименко, которая воссоединилась с семьей в начале российского полномасштабного вторжения и снимала их совместную жизнь перед лицом смертельной опасности.

Все номинанты на премию Европейской киноакадемии 2024 года

Лучший европейский фильм (вместе игровые, документальные и анимационные фильмы):

  • "Пока, Тиверия" / Bye Bye Tiberias, реж. Лина Суалем (Франция, Бельгия, Палестина, Катар)
  • "Дагомея" / Dahomey, реж. Мати Диоп (Франция, Сенегал)
  • "Эмилия Перес" / Emilia Pérez, реж. Жак Одияр (Франция)
  • "Поток. Последний кот на Земле" / Straume, реж. Гинц Зильбалодис (Латвия, Франция, Бельгия)
  • "В лимбе" / W zawieszeniu, реж. Алина Максименко (Польша)
  • "Жизнь по полной" / Život k sežrání, реж. Кристина Дуфкова (Чехия, Франция, Словакия)
  • "Другой земли нет" / No Other Land, реж. Кристина Дуфкова (Палестина, Норвегия)
  • "Дикий" / Savages, реж. Клодд Барра (Швейцария, Франция, Бельгия)
  • "Саундтрек государственного переворота" / Soundtrack to a Coup d'Etat, реж. Йохан Гримонпрез (Франция, Бельгия, Нидерланды)
  • "Сон Султана" / El sueño de la sultana, реж. Чело Лоурейро (Испания, Германия, Индия)
  • "Комната по соседству" / The Room Next Door, реж. Педро Альмодовар (Испания)
  • "Семена священного инжира" / Danaye anjir-e moabad, реж. Мохаммад Расулоф (Германия, Франция)
  • "Субстанция" / The Substance, реж. Корали Фаржа (Великобритания, США, Франция)
  • "Они убили пианиста" / They Shot the Piano Player, реж. Фернандо Труэбо (Испания, Франция, Нидерланды, Португалия, Перу)
  • "Вермилио" / Vermiglio, реж. Маура Дельперо (Италия, Франция, Бельгия)

Лучший европейский документальный фильм:

  • "Пока, Тиверия" / Bye Bye Tiberias, реж. Лина Суалем (Франция, Бельгия, Палестина, Катар)
  • "Дагомея" / Dahomey, реж. Мати Диоп (Франция, Сенегал)
  • "В лимбе" / W zawieszeniu, реж. Алина Максименко (Польша)
  • "Другой земли нет" / No Other Land, реж. Кристина Дуфкова (Палестина, Норвегия)
  • "Саундтрек государственного переворота" / Soundtrack to a Coup d'Etat, реж. Йохан Гримонпрез (Франция, Бельгия, Нидерланды)

Лучший европейский режиссер(-ка):

  • Андреа Арнольд ("Птица" / Bird)
  • Жак Одияр ("Эмилия Перес" / Emilia Pérez)
  • Педро Альмодовар ("Комната по соседству" / The Room Next Door)
  • Мохаммад Расулоф ("Семена священного инжира" / Danaye anjir-e moabad)
  • Маура Дельперо ("Вермилио" / Vermiglio)

Лучшая европейская актриса:

  • Ренате Рейнстве ("Арманд" / Armand)
  • Карла София Гаскон ("Эмилия Перес" / Emilia Pérez)
  • Трине Дюргольм ("Девушка со спицей" / Pigen med nålen)
  • Вик Кармен Сонне ("Девушка со спицей" / Pigen med nålen)
  • Тильда Суинтон ("Комната по соседству" / The Room Next Door)

Лучший европейский актер:

  • Франц Роговски ("Птица" / Bird)
  • Ральф Файнс ("Конклав" / Conclave)
  • Ларс Айдингер ("Умирание" / Sterben)
  • Абу Сангаре ("История Сулеймана" / Souleymane's Story)

Лучший европейский сценарист(-ка):

  • Жак Одияр ("Эмилия Перес" / Emilia Pérez)
  • Магнус фон Хорн, Лине Лангебек ("Девушка со спицей" / Pigen med nålen)
  • Педро Альмодовар ("Комната по соседству" / The Room Next Door)
  • Мохаммад Расулоф ("Семена священного инжира" / Danaye anjir-e moabad)
  • Корали Фаржа ("Субстанция"/ The Substance)

Номинации на приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) за Европейское открытие:

  • "Арманд" / Armand, реж. Гальфдан Улльманн Тендель (Норвегия, Нидерланды, Германия, Швеция)
  • "Склад" / Hoard, реж. Луна Кармун (Великобритания)
  • Kneecap, реж. Рич Пепятт (Ирландия, Великобритания)
  • "Сантош" / Santosh, реж. Сандхья Сури (Великобритания, Франция, Германия)
  • "Новый год, который не наступил" / Anul Nou care n-a fost, реж. Богдан Муресану (Румыния, Сербия)
  • "Токсик" / Akiplėša, реж. Сауле Блиувайте (Литва)

Лучший европейский фильм для юной аудитории:

  • "Ларс LOL" / Lars er LOL, реж. Эйрик Сетер Стордаль (Норвегия, Дания)
  • "Замечательная жизнь Ибелина" / The Remarkable Life of Ibelin, реж. Бенджамин Рее (Норвегия)
  • "Победители" / Winners, реж. Солин Юсеф (Германия)

Лучший европейский анимационный фильм:

  • "Поток. Последний кот на Земле" / Straume, реж. Гинц Зильбалодис (Латвия, Франция, Бельгия)
  • "Жизнь по полной" / Život k sežrání, реж. Кристина Дуфкова (Чехия, Франция, Словакия)
  • "Дикий" / Savages, реж. Клодд Барра (Швейцария, Франция, Бельгия)
  • "Сон Султана" / El sueño de la sultana, реж. Чело Лоурейро (Испания, Германия, Индия)
  • "Они убили пианиста" / They Shot the Piano Player, реж. Фернандо Труэбо (Испания, Франция, Нидерланды, Португалия, Перу)

Лучший европейский короткометражный фильм:

  • 2720, реж. Базиль да Кунья (Португалия, Швейцария)
  • "Шум" / Boucan, реж. Саломе да Соуза (Франция)
  • "Девушка, которая взрывается" / La Fille qui explose, реж. Кэролайн Поджи и Джонатан Винель (Франция)
  • "Мужчина, который не мог молчать" / Čovjek koji nije mogao šutjeti, реж. Небойша Слиепчевич (Франция, Болгария, Словения)
  • "Заблудиться к чуду" / Wander to Wonder, реж. Нина Ганц (Нидерланды, Франция, Бельгия, Великобритания)

Европейская университетская кинопремия:

  • "Апрель" / April, реж. Деа Кулумбегашвили (Грузия, Франция, Италия)
  • "Арманд" / Armand, реж. Гальфдан Улльманн Тендель (Норвегия, Нидерланды, Германия, Швеция)
  • Kneecap, реж. Рич Пепятт (Ирландия, Великобритания)
  • "Луна"/ Mond, реж. Курдвин Аюб (Австрия)
  • "Три километра до конца света" / Trei kilometri până la capătul lumii, реж. Эмануэль Парву (Румыния)

Как сообщал УНИАН, в прошлом году главным триумфатором Европейской кинопремии стал триллер "Анатомия падения" французского режиссера Жюстин Трие.

Вас также могут заинтересовать новости: