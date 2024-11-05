Фильмы Жака Одияра и Педро Альмодовара получили по четыре номинации.

В Берлине 5 ноября объявили номинантов премии Европейской киноакадемии 2024, которая считается главной кинопремией Европы и континентальным аналогом "Оскара".

Лидером по количеству номинаций в этом году стал французский криминальный мюзикл Жака Одияра "Эмилия Перес", претендующий на четыре награды: лучшие европейский фильм, режиссерская работа, сценарий и женская роль для Карлы Софии Гаскон. Именно эта лента представит Францию на "Оскар-2025", сообщила пресс-служба "Артхаус Трафик".

Также четыре награды у нового фильма Педро Альмодовара – драмы "Комната по соседству" с Тильей Суинтон и Джулианной Мур, получившего "Золотого льва" 81-го Венецианского международного кинофестиваля. Он будет бороться за награды в категориях лучшие фильм, режиссер, сценарий и актриса (для Тильды Суинтон).

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Кроме того, две номинации имеет фильм об Украине производства Польши – документальная лента "В лимбе", являющаяся личной историей режиссера Алины Максименко, которая воссоединилась с семьей в начале российского полномасштабного вторжения и снимала их совместную жизнь перед лицом смертельной опасности.

Все номинанты на премию Европейской киноакадемии 2024 года

Лучший европейский фильм (вместе игровые, документальные и анимационные фильмы):

"Пока, Тиверия" / Bye Bye Tiberias, реж. Лина Суалем (Франция, Бельгия, Палестина, Катар)

"Дагомея" / Dahomey, реж. Мати Диоп (Франция, Сенегал)

"Эмилия Перес" / Emilia Pérez, реж. Жак Одияр (Франция)

"Поток. Последний кот на Земле" / Straume, реж. Гинц Зильбалодис (Латвия, Франция, Бельгия)

"В лимбе" / W zawieszeniu, реж. Алина Максименко (Польша)

"Жизнь по полной" / Život k sežrání, реж. Кристина Дуфкова (Чехия, Франция, Словакия)

"Другой земли нет" / No Other Land, реж. Кристина Дуфкова (Палестина, Норвегия)

"Дикий" / Savages, реж. Клодд Барра (Швейцария, Франция, Бельгия)

"Саундтрек государственного переворота" / Soundtrack to a Coup d'Etat, реж. Йохан Гримонпрез (Франция, Бельгия, Нидерланды)

"Сон Султана" / El sueño de la sultana, реж. Чело Лоурейро (Испания, Германия, Индия)

"Комната по соседству" / The Room Next Door, реж. Педро Альмодовар (Испания)

"Семена священного инжира" / Danaye anjir-e moabad, реж. Мохаммад Расулоф (Германия, Франция)

"Субстанция" / The Substance, реж. Корали Фаржа (Великобритания, США, Франция)

"Они убили пианиста" / They Shot the Piano Player, реж. Фернандо Труэбо (Испания, Франция, Нидерланды, Португалия, Перу)

"Вермилио" / Vermiglio, реж. Маура Дельперо (Италия, Франция, Бельгия)

Лучший европейский документальный фильм:

"Пока, Тиверия" / Bye Bye Tiberias, реж. Лина Суалем (Франция, Бельгия, Палестина, Катар)

"Дагомея" / Dahomey, реж. Мати Диоп (Франция, Сенегал)

"В лимбе" / W zawieszeniu, реж. Алина Максименко (Польша)

"Другой земли нет" / No Other Land, реж. Кристина Дуфкова (Палестина, Норвегия)

"Саундтрек государственного переворота" / Soundtrack to a Coup d'Etat, реж. Йохан Гримонпрез (Франция, Бельгия, Нидерланды)

Лучший европейский режиссер(-ка):

Андреа Арнольд ("Птица" / Bird)

Жак Одияр ("Эмилия Перес" / Emilia Pérez)

Педро Альмодовар ("Комната по соседству" / The Room Next Door)

Мохаммад Расулоф ("Семена священного инжира" / Danaye anjir-e moabad)

Маура Дельперо ("Вермилио" / Vermiglio)

Лучшая европейская актриса:

Ренате Рейнстве ("Арманд" / Armand)

Карла София Гаскон ("Эмилия Перес" / Emilia Pérez)

Трине Дюргольм ("Девушка со спицей" / Pigen med nålen)

Вик Кармен Сонне ("Девушка со спицей" / Pigen med nålen)

Тильда Суинтон ("Комната по соседству" / The Room Next Door)

Лучший европейский актер:

Франц Роговски ("Птица" / Bird)

Ральф Файнс ("Конклав" / Conclave)

Ларс Айдингер ("Умирание" / Sterben)

Абу Сангаре ("История Сулеймана" / Souleymane's Story)

Лучший европейский сценарист(-ка):

Жак Одияр ("Эмилия Перес" / Emilia Pérez)

Магнус фон Хорн, Лине Лангебек ("Девушка со спицей" / Pigen med nålen)

Педро Альмодовар ("Комната по соседству" / The Room Next Door)

Мохаммад Расулоф ("Семена священного инжира" / Danaye anjir-e moabad)

Корали Фаржа ("Субстанция"/ The Substance)

Номинации на приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) за Европейское открытие:

"Арманд" / Armand, реж. Гальфдан Улльманн Тендель (Норвегия, Нидерланды, Германия, Швеция)

"Склад" / Hoard, реж. Луна Кармун (Великобритания)

Kneecap, реж. Рич Пепятт (Ирландия, Великобритания)

"Сантош" / Santosh, реж. Сандхья Сури (Великобритания, Франция, Германия)

"Новый год, который не наступил" / Anul Nou care n-a fost, реж. Богдан Муресану (Румыния, Сербия)

"Токсик" / Akiplėša, реж. Сауле Блиувайте (Литва)

Лучший европейский фильм для юной аудитории:

"Ларс LOL" / Lars er LOL, реж. Эйрик Сетер Стордаль (Норвегия, Дания)

"Замечательная жизнь Ибелина" / The Remarkable Life of Ibelin, реж. Бенджамин Рее (Норвегия)

"Победители" / Winners, реж. Солин Юсеф (Германия)

Лучший европейский анимационный фильм:

"Поток. Последний кот на Земле" / Straume, реж. Гинц Зильбалодис (Латвия, Франция, Бельгия)

"Жизнь по полной" / Život k sežrání, реж. Кристина Дуфкова (Чехия, Франция, Словакия)

"Дикий" / Savages, реж. Клодд Барра (Швейцария, Франция, Бельгия)

"Сон Султана" / El sueño de la sultana, реж. Чело Лоурейро (Испания, Германия, Индия)

"Они убили пианиста" / They Shot the Piano Player, реж. Фернандо Труэбо (Испания, Франция, Нидерланды, Португалия, Перу)

Лучший европейский короткометражный фильм:

2720, реж. Базиль да Кунья (Португалия, Швейцария)

"Шум" / Boucan, реж. Саломе да Соуза (Франция)

"Девушка, которая взрывается" / La Fille qui explose, реж. Кэролайн Поджи и Джонатан Винель (Франция)

"Мужчина, который не мог молчать" / Čovjek koji nije mogao šutjeti, реж. Небойша Слиепчевич (Франция, Болгария, Словения)

"Заблудиться к чуду" / Wander to Wonder, реж. Нина Ганц (Нидерланды, Франция, Бельгия, Великобритания)

Европейская университетская кинопремия:

"Апрель" / April, реж. Деа Кулумбегашвили (Грузия, Франция, Италия)

"Арманд" / Armand, реж. Гальфдан Улльманн Тендель (Норвегия, Нидерланды, Германия, Швеция)

Kneecap, реж. Рич Пепятт (Ирландия, Великобритания)

"Луна"/ Mond, реж. Курдвин Аюб (Австрия)

"Три километра до конца света" / Trei kilometri până la capătul lumii, реж. Эмануэль Парву (Румыния)

Как сообщал УНИАН, в прошлом году главным триумфатором Европейской кинопремии стал триллер "Анатомия падения" французского режиссера Жюстин Трие.

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