Названы номинанты на кинопремию / фото ua.depositphotos.com

Сегодня стали известны кандидаты на 97-ю ежегодную церемонию премии "Оскар". Академия кинематографических искусств представила шорт-лист.

Главными претендентами в этом году являются противоречивая картина Netflix "Эмилия Перес", масштабный эпический фильм Брэди Корбета "Бруталист" и драма о Папе Римском "Конклав" с Рэйфом Файнсом в главной роли.

Вручение премии состоится 2 марта. Тогда мы и узнаем победителей во всех номинациях.

Номинанты на "Оскар"

Лучший фильм:

  • "Анора"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"
  • "Конклав"
  • "Эмилия Перес"
  • "Дюна: Часть 2"
  • "Бруталист"
  • "Субстанция"
  • "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"
  • "Я все еще здесь"
  • "Мальчишки из "Никеля""

Лучший анимационный фильм:

  • "Поток"
  • "Головоломка 2"
  • "Дикий робот"
  • "Мемуары улитки"
  • "Уоллес и Громит: Самая дикая месть"

Лучший фильм на иностранном языке:

  • "Поток" (Латвия)
  • "Я все еще здесь" (Бразилия)
  • "Эмилия Перес" (Франция)
  • "Семя священного инжира" (Иран)
  • "Девушка с иглой" (Дания)

Лучший режиссер:

  • Жак Одиар ("Эмилия Перес")
  • Брэди Корбет ("Бруталист")
  • Шон Бейкер ("Анора")
  • Эдвард Бергер ("Конклав")
  • Джеймс Мэнголд ("Боб Дилан: Совершенный незнакомец")
  • Корали Фаргает ("Субстанция")

Лучший актер:

  • Эдриан Броуди ("Бруталист")
  • Колман Доминго ("Синг-Синг")
  • Рэйф Файнс ("Конклав")
  • Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Совершенный незнакомец")
  • Себастиан Стэн ("Ученик")

Лучшая актриса:

  • Майки Мэдисон ("Анора")
  • Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада")
  • Деми Мур ("Субстанция")
  • Карла София Гаскон ("Эмилия Перес")
  • Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")

Лучший актер второго плана:

  • Киран Калкин ("Настоящая боль")
  • Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Совершенный незнакомец")
  • Гай Пирс ("Бруталист")
  • Юра Борисов ("Анора")
  • Джереми Стронг ("Ученик")

Лучшая актриса второго плана:

  • Зои Салдана ("Эмилия Перес")
  • Ариана Гранде-Бутера ("Злая")
  • Изабелла Росселлини ("Конклав")
  • Моника Барбаро ("Боб Дилан: Совершенный незнакомец")
  • Фелисити Джонс ("Бруталист")

Лучший саундтрек:

  • "Конклав"
  • "Эмилия Перес"
  • "Бруталист"
  • "Дикий робот"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший грим и прически:

  • "Субстанция"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"
  • "Эмилия Перес"
  • "Другой человек"
  • "Носферату"

Лучший дизайн костюмов:

  • "Носферату"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"
  • "Гладиатор 2"
  • "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"
  • "Конклав"

Интересно, что лидером по количеству номинаций оказался мюзикл "Эмилия Перес" (13 номинаций). По сюжету, Рита — адвокат, чувствующая себя на работе не в своей тарелке. Ее компания любит большие деньги, поэтому часто помогает преступникам уйти от ответственности. Но однажды героиня получает неожиданное предложение. Она должна помочь лидеру наркокартеля уйти из криминального мира и реализовать план побега: став женщиной, как он всегда и мечтал быть.

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