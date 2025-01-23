Сегодня стали известны кандидаты на 97-ю ежегодную церемонию премии "Оскар". Академия кинематографических искусств представила шорт-лист.
Главными претендентами в этом году являются противоречивая картина Netflix "Эмилия Перес", масштабный эпический фильм Брэди Корбета "Бруталист" и драма о Папе Римском "Конклав" с Рэйфом Файнсом в главной роли.
Вручение премии состоится 2 марта. Тогда мы и узнаем победителей во всех номинациях.
Номинанты на "Оскар"
Лучший фильм:
- "Анора"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- "Конклав"
- "Эмилия Перес"
- "Дюна: Часть 2"
- "Бруталист"
- "Субстанция"
- "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"
- "Я все еще здесь"
- "Мальчишки из "Никеля""
Лучший анимационный фильм:
- "Поток"
- "Головоломка 2"
- "Дикий робот"
- "Мемуары улитки"
- "Уоллес и Громит: Самая дикая месть"
Лучший фильм на иностранном языке:
- "Поток" (Латвия)
- "Я все еще здесь" (Бразилия)
- "Эмилия Перес" (Франция)
- "Семя священного инжира" (Иран)
- "Девушка с иглой" (Дания)
Лучший режиссер:
- Жак Одиар ("Эмилия Перес")
- Брэди Корбет ("Бруталист")
- Шон Бейкер ("Анора")
- Эдвард Бергер ("Конклав")
- Джеймс Мэнголд ("Боб Дилан: Совершенный незнакомец")
- Корали Фаргает ("Субстанция")
Лучший актер:
- Эдриан Броуди ("Бруталист")
- Колман Доминго ("Синг-Синг")
- Рэйф Файнс ("Конклав")
- Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Совершенный незнакомец")
- Себастиан Стэн ("Ученик")
Лучшая актриса:
- Майки Мэдисон ("Анора")
- Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада")
- Деми Мур ("Субстанция")
- Карла София Гаскон ("Эмилия Перес")
- Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")
Лучший актер второго плана:
- Киран Калкин ("Настоящая боль")
- Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Совершенный незнакомец")
- Гай Пирс ("Бруталист")
- Юра Борисов ("Анора")
- Джереми Стронг ("Ученик")
Лучшая актриса второго плана:
- Зои Салдана ("Эмилия Перес")
- Ариана Гранде-Бутера ("Злая")
- Изабелла Росселлини ("Конклав")
- Моника Барбаро ("Боб Дилан: Совершенный незнакомец")
- Фелисити Джонс ("Бруталист")
Лучший саундтрек:
- "Конклав"
- "Эмилия Перес"
- "Бруталист"
- "Дикий робот"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучший грим и прически:
- "Субстанция"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- "Эмилия Перес"
- "Другой человек"
- "Носферату"
Лучший дизайн костюмов:
- "Носферату"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- "Гладиатор 2"
- "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"
- "Конклав"
Интересно, что лидером по количеству номинаций оказался мюзикл "Эмилия Перес" (13 номинаций). По сюжету, Рита — адвокат, чувствующая себя на работе не в своей тарелке. Ее компания любит большие деньги, поэтому часто помогает преступникам уйти от ответственности. Но однажды героиня получает неожиданное предложение. Она должна помочь лидеру наркокартеля уйти из криминального мира и реализовать план побега: став женщиной, как он всегда и мечтал быть.