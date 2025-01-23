Уже объявлен шорт-лист.

Сегодня стали известны кандидаты на 97-ю ежегодную церемонию премии "Оскар". Академия кинематографических искусств представила шорт-лист.

Главными претендентами в этом году являются противоречивая картина Netflix "Эмилия Перес", масштабный эпический фильм Брэди Корбета "Бруталист" и драма о Папе Римском "Конклав" с Рэйфом Файнсом в главной роли.

Вручение премии состоится 2 марта. Тогда мы и узнаем победителей во всех номинациях.

Номинанты на "Оскар"

Лучший фильм:

"Анора"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Дюна: Часть 2"

"Бруталист"

"Субстанция"

"Боб Дилан: Совершенный незнакомец"

"Я все еще здесь"

"Мальчишки из "Никеля""

Лучший анимационный фильм:

"Поток"

"Головоломка 2"

"Дикий робот"

"Мемуары улитки"

"Уоллес и Громит: Самая дикая месть"

Лучший фильм на иностранном языке:

"Поток" (Латвия)

"Я все еще здесь" (Бразилия)

"Эмилия Перес" (Франция)

"Семя священного инжира" (Иран)

"Девушка с иглой" (Дания)

Лучший режиссер:

Жак Одиар ("Эмилия Перес")

Брэди Корбет ("Бруталист")

Шон Бейкер ("Анора")

Эдвард Бергер ("Конклав")

Джеймс Мэнголд ("Боб Дилан: Совершенный незнакомец")

Корали Фаргает ("Субстанция")

Лучший актер:

Эдриан Броуди ("Бруталист")

Колман Доминго ("Синг-Синг")

Рэйф Файнс ("Конклав")

Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Совершенный незнакомец")

Себастиан Стэн ("Ученик")

Лучшая актриса:

Майки Мэдисон ("Анора")

Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада")

Деми Мур ("Субстанция")

Карла София Гаскон ("Эмилия Перес")

Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")

Лучший актер второго плана:

Киран Калкин ("Настоящая боль")

Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Совершенный незнакомец")

Гай Пирс ("Бруталист")

Юра Борисов ("Анора")

Джереми Стронг ("Ученик")

Лучшая актриса второго плана:

Зои Салдана ("Эмилия Перес")

Ариана Гранде-Бутера ("Злая")

Изабелла Росселлини ("Конклав")

Моника Барбаро ("Боб Дилан: Совершенный незнакомец")

Фелисити Джонс ("Бруталист")

Лучший саундтрек:

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Бруталист"

"Дикий робот"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший грим и прически:

"Субстанция"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Эмилия Перес"

"Другой человек"

"Носферату"

Лучший дизайн костюмов:

"Носферату"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Гладиатор 2"

"Боб Дилан: Совершенный незнакомец"

"Конклав"

Интересно, что лидером по количеству номинаций оказался мюзикл "Эмилия Перес" (13 номинаций). По сюжету, Рита — адвокат, чувствующая себя на работе не в своей тарелке. Ее компания любит большие деньги, поэтому часто помогает преступникам уйти от ответственности. Но однажды героиня получает неожиданное предложение. Она должна помочь лидеру наркокартеля уйти из криминального мира и реализовать план побега: став женщиной, как он всегда и мечтал быть.

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