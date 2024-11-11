Юбилейный кинофестиваль пройдет в Киеве с 14 по 20 ноября 2024 года.

Ежегодно в Украине проходит по несколько кинофестивалей, которые знакомят украинских киноманов с последними новинками в кинематографе разных стран мира. Самым старым среди них является "Новое немецкое кино", который в этом году будет проходить уже в 30-й раз.

В частности, последние киноновинки производства Германии можно будет посмотреть в киевском кинотеатре "Жовтень" с 14 по 20 ноября 2024 года. До конца года фестиваль также проведут во Львове, Харькове, Одессе, Черновцах, Запорожье и Днепре.

Перед стартом 30-го "Нового немецкого цино" в украинской столице УНИАН вместе с компанией "Артхаус трафик" собрали пять причин не пропустить это кинособытие.

Претендент на "Оскар" от Германии

Посетители кинофестиваля получат еще один шанс посмотреть одно из главных немецких кинособытий года – политический триллер "Семена священного инжира" (Die Saat des heiligen Feigenbaums), который выдвинули на соискание премии "Оскар" в категории "Лучший международный фильм" от Германии и который запремьерился на столичном кинофестивале "Молодость" осенью 2024 года. Также у него три номинации на "европейский Оскар": лучшие фильм, режиссер и сценарист.

Это картина иранского режиссера Мохаммада Расулофа, которую он подпольно снял на родине. В разгар съемок режиссера приговорили к 8 годам лишения свободы, избиению плетьми и штрафу с конфискацией имущества. Воспользовавшись апелляционным процессом, Расулоф завершил съемки, и, избавившись от электрических устройств, пешком бежал из страны через горы.

В центре сюжета фильма – мужчина по имени Иман, чье назначение на должность следственного судьи оборачивается кошмаром, когда массовые протесты из-за гибели молодой женщины в Тегеране раскалывают его семью. На фоне демонстраций и жестокости правительства растет напряжение дома, а исчезновение табельного оружия толкает Имана на опасный путь: он начинает расследование против собственной семьи. Сможет ли он остановиться, прежде чем пересечет последнюю черту?

Сам режиссер приезжал в Киев этой осенью и выразил свою поддержку Украине, находясь в столице в течение всего фестиваля "Молодость" как председатель жюри.

Лента уже получила несколько наград в Каннах, но ее также хорошо оценивают международные зрители: она получала зрительские награды на кинофестивалях в Сан-Себастьяне и Сиднее.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 94% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 84 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру", что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Во время фестиваля "Новое немецкое кино" фильм покажут один раз – 17 ноября в 19:05.

Лучший немецкий фильм года

Черная комедия "Умирание" (Sterben) режиссера Маттиаса Глазнера стала лучшим игровым немецким фильмом на национальной кинопремии 2024 года. Главную роль композитора в фильме сыграл известный немецкий актер Ларс Айдингер – звезда сериала "Ирма Веп" Франсуа Озона и фильмов "Белый Шум" Ноа Баумбака, "Персональный покупатель" и "Зильс-Мария" Оливье Ассаяса. За эту роль он уже получил важные номинации – на Немецкую кинопремию и приз Европейской киноакадемии.

Лента рассказывает о дисфункциональной семье: отец страдает деменцией, мать получает смертельный диагноз, сын пишет музыкальную композицию "Умирание", а дочь тонет в алкоголе и романе с женатым мужчиной. Перед лицом смерти все они пытаются восстановить разорванные семейные связи.

На фестивале Берлинале 2024 года, где состоялась мировая премьера "Умирания", лента получила сразу три награды, среди которых Серебряный Медведь за лучший сценарий и приз Киногильдии. Также фильм стал лучшим на Немецкой кинопремии.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 80 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Во время фестиваля "Новое немецкое кино" фильм покажут один раз – 18 ноября в 19:00.

Сандра Гюллер в комедии

Криминальная комедия "Два к одному" (Zwei zu eins) режиссера Натии Брункхорст рассказывает о трех друзьях, которые летом 1990 года находят в заброшенной шахте миллионы обесцененных марок ГДР и придумывают хитрый план обмена "мертвых" денег, который превращает тихий городок в эпицентр крупнейшей финансовой затеи воссоединенной Германии.

Одну из главных ролей здесь исполняет номинантка на "Оскар-2024" Сандра Гюллер ("Анатомия падения", "Зона интереса", "Тони Эрдманн"), а ее партнерами на съемочной площадке стали Макс Римельт ("Берлинский синдром", сериал "Восьмое чувство") и Рональд Церфельд ("Феникс", сериал "Вавилон-Берлин").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов.

Во время фестиваля "Новое немецкое кино" фильм покажут дважды – 14 ноября в 19:30 во время открытия мероприятия и во время закрытия 20 ноября в 20:00.

История любви не как в кино, а как в жизни

Героями постера нынешнего кинофестиваля стала влюбленная пара из мелодрамы "Все, чем ты есть" (Alle die Du bist) режиссера Михаэля Феттера Натански.

Этот фильм из программы нынешнего Берлинале рассказывает об угасшей любви. Главная героиня по имени Надин отчаянно пытается возродить те качества, которые когда-то видела в своем импульсивном муже, балансируя между реальностью и своими идеализированными воспоминаниями о начале их отношений.

Главные роли в фильме сыграли Энне Шварц ("Плохой сосед", "Перед рассветом") и Карло Любек ("Остановка сердца", "Комплекс Баадер-Майнгоф").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов.

Во время фестиваля "Новое немецкое кино" фильм покажут один раз – 15 ноября в 20:05.

Новый опыт – двойной показ Вима Вендерса

Специальным событием фестиваля станет показ двух фильмов культового немецкого режиссера Вима Вендерса – одного из самых ярких представителей волны Нового немецкого кино, чьи работы неоднократно демонстрировались на фестивале в предыдущие годы. Экслюзивно в Киеве продемонстрируют два фильма мастера и лауреата награды "За Достижения" Европейской Киноакадемии: "Небо над Берлином" (Der Himmel über Berlin) 1987 года об ангеле, который полюбил цирковую акробатку, – одну из главных его картин, и "Идеальные дни" (Perfect Days) об уборщике туалетов в Токио – прошлогодний хит, который был номинирован на "Оскар" и продержался в украинском прокате более полугода.

Показ состоится в формате Double Feature, что очень популярно на мировых фестивалях класса "А" – сдвоенный сеанс с небольшим перерывом, который можно посетить по одному билету. Представит оба фильма и их связь между собой Алекс Малышенко – кинокритик и программный директор Международного кинофестиваля Миколайчук OPEN.

Мероприятие состоится 16 ноября в 17:20.

Вас также могут заинтересовать новости: