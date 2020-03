Музыку для сериала HBO по The Last of Us напишет композитор игры

Производство стартует после релиза второй части игры, которая поступит в продажу в мае

Композитор компьютерной игры The Last of Us (Одни из нас) Густаво Сантаолалья займется музыкальным оформлением будущей экранизации от HBO, над которой работает Крэйг Мазин ("Чернобыль").

Об этом рассказал в Twitter автор игры Нил Дракманн, который также работает над сериалом. "Это потрясающе! Невероятно талантливый Густаво Сантаолалья не только занялся музыкой для The Last of Us Part II, но и присоединился к нам, чтобы адаптировать The Last of Us для HBO!", - говорится в сообщении.

Сантаолалья также работал над музыкой "Горбатой горы" (2005) и "Вавилона" (2006) и получил за них два "Оскара", сообщает 112.ua.

Производство стартует после релиза второй части игры, которая поступит в продажу в мае.

Сценарист сериала Крэйг Мазин рассказал, почему было решено сделать именно сериал, а не полнометражный фильм. Студия решила, что только в таком формате удастся показать развитие отношений главных героев, которым предстоит длинное путешествие.

По сюжету игры в мире наступает апокалипсис из-за мутировавшего грибка кордицепса. Мужчину по имени Джоэл нанимают вывезти 14-летнюю девочку Элли из карантинной зоны. У подростка иммунитет к инфекции, поэтому она может стать ключом к спасению человечества. Героям нужно преодолеть опаснейший путь, полный зараженных людей и враждебно настроенных выживших.

О дате выхода нового сериала не сообщается.