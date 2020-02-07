Договорились: на HBO выйдет спецвыпуск культового сериала "Друзья"

Каждому из актеров заплатят от 3 до 4 миллионов долларов.

Телевизионная сеть HBO все-таки запустит специальный выпуск культового сериала «Друзья». Все актеры вернутся к своим ролям.

Читайте такжеПродолжение сериала "Друзья" под вопросом, студия и актеры не могут согласовать гонорары – СМИОб этом сообщает Deadline.

Отмечается, что звездам сериала Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизе Кудроу, Дэвиду Швиммеру, Мэтту Леблану и Мэттью Перри удалось договориться с компанией Warner Bros., которая занимается производством проекта. Сообщается, что каждому из актеров заплатят от 3 до 4 миллионов долларов. Всего на производство выпуска потратят около 20 миллионов долларов.

Специальный выпуск будет сделан к запуску стриминговой платформы HBO Max и должен стать одним из ее эксклюзивов.

Ранее УНИАН сообщал, что звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри зарегистрировался в Instagram.