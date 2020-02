Определена дата премьеры фильма "Поступь хаоса" с Томом Холландом

Картина основана на книге Патрика Несса The Knife of Never Letting Go.

Кинокомпания Lionsgate объявила дату премьеры фильма Дага Лаймана "Поступь хаоса" (Chaos Walking), главную роль в котором сыграл Том Холланд ("Человек-паук"). Читайте такжеПредставлен тизер сериала "Выжить" с Софи Тернер Изначально студия планировала выпустить научно-фантастическую антиутопию в марте 2019 года. Однако весной прошлого года команде проекта пришлось устроить дополнительные съемки и релиз отложили на 2020 год. Теперь же премьеру перенесли еще дальше - на 22 января 2021 года, передает 112.ua со ссылкой на Deadline. В картине помимо Холланда также снимались Дэйзи Ридли, Синтия Эриво, Мадс Миккельсен, Рэй Маккиннон и Ник Джонас. Фильм основан на романе Патрика Несса The Knife of Never Letting Go. В центре сюжета ленты оказывается юноша по имени Тодд Хьюитт (Том Холланд), который живет на планете, где все люди слышат мысли друг друга. Все это происходит из-за своеобразного вируса, его называют Шумом. Многих это сводит с ума. Герой решает покинуть свой дом, чтобы раскрыть тайну этой планеты. В опасное приключение Тодд отправляется вместе с девушкойпо имени Виола Ид (Дэйзи Ридли).

