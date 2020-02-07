"Паразиты", "Джокер" и "Кролик Джоджо": в сеть слили список победителей Оскара-2020

Случившееся назвали ошибкой и уточнили, что в списке указаны лишь ожидания зрителей.

Организаторы премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» случайно опубликовали данные о победителях 92-й церемонии вручения.

Читайте такжеОскар-2020: основные претенденты на главную кинопремию года (видео)Информация появилась на официальном аккаунте «Оскара» в микроблоге Twitter. Спустя некоторое время данный твит удалили.

При этом случившееся назвали ошибкой и уточнили, что на удаленной картинке были отображены лишь ожидания зрителей.

Согласно опубликованной информации, премию в категории «лучший фильм» получит картина «Паразиты», «лучший режиссер» – Сэм Мендес, «лучшая главная мужская роль» – Хоакин Феникс, «лучшая главная женская роль» – Рене Зелльвегер, «лучший адаптированый сценарий» – «Кролик Джоджо», «лучшая мужская второстепенная роль» – Брэд Питт, «лучшая женская второстепенная роль» – Лора Дерн, «оригинальный сценарий, – «Паразиты», «лучший мультфильм» – «Клаус», «лучший фильм не на английском языке» – «Паразиты», «лучший документальный фильм» – «American Factory», «лучшая документальная короткометражка» – «Учиться кататься на скейте в зоне боевых действий», «лучшая короткометражка» – «Соседское окно», «анимационная короткометражка» – «Любовь к волосам».

Как известно, торжественная церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля 2020 года. Американская киноакадемия уже объявила номинантов.

Ранее УНИАН сообщал, что вручать статуэтки премии Оскар-2020 будут Киану Ривз, Пенелопа Крус и Сигурни Уивер.