В этот день отмечается обретение мощей святого Серафима Саровского

А также день памяти преподобной Марины - сестры святителя Василия Великого. Народный праздник 1 августа называют “Макринин день” или “Мокрины”.

Мать девушки, Емилия, видела во сне Ангела, назвавшего еще не родившуюся Феклой, в честь святой первомученицы Феклы. Святая Емилия исполнила волю Божию и назвала дочь Феклой. Другие же родственники именовали девочку Макриной, в честь бабушки, пострадавшей во время гонения на христиан при императоре Максимиане Галерии.

Марина с детства знала Божие Слово, читала книги и помогала матери в домашних делах. Когда все дети выросли, Марина убедила мать оставить все мирское и удалиться в монастырь. Приняв иноческий постриг, они жили вместе, одной семьей, вместе молились, вместе работали, имели все общее, ничем не отличаясь друг от друга в образе жизни.

После смерти матери Марина стала руководить в монастыре и получила дар чудотворения - исцеляла больных.

Какой сегодня церковный праздник - день обретения мощей Серафима Саровского

С детства избранный Богом, саровский подвижник без колебаний и сомнений восходит от силы в силу в своем стремлении к духовному совершенству. Восемь лет послушнических трудов и восемь лет храмового служения в сане иеродиакона и иеромонаха, пустынножительство и столпничество, затвор и безмолвие сменяют друг друга и венчаются старчеством. Подвиги, далеко превосходящие естественные человеческие возможности (например, молитва на камне в течение тысячи дней и ночей), гармонично и просто входят в жизнь святого.

Читайте такжеДень Ильи Пророка 2021: почему нельзя купаться и что разрешено делатьСерафим оставлял различные наставления и обладал чудесным даром прозрения. Помогал страждущим и считал, что молитва - главный путь к спасению.

Преподобный Серафим по праву может быть назван учеником Божией Матери. Пресвятая Богородица трижды исцеляла его от смертельных болезней, многократно являлась ему, наставляла и укрепляла его. Еще в начале своего пути он услышал, как Божия Матерь, указывая на него, лежавшего на одре болезни, сказала апостолу Иоанну Богослову: "Сей от рода нашего".

Праздник 1 августа - Серафимо-Дивеевской иконы Божией Матери

Икона Божией Матери "Умиление" Серафимо-Дивеевская принадлежала преподобному Серафиму Саровскому, была его келейной иконой. Елеем от лампады, горевшей перед этой святой иконой, Преподобный помазывал больных, которые получали после помазания исцеление. Подвижник называл икону "Умиление" - "Всех радостей Радость", и перед ней он скончался на молитве 2 января 1833 года.

Приметы 1 августа

сырая погода - к хорошему урожаю;

теплый солнечный день – к долгому «бабьему лету», сухому сентябрю и октябрю;

жара на Мокриду – к шестинедельной засухе.

Сны в ночь на 1 августа считаются пророческими.

Что можно делать 1 августа

В этот день наши предки проводили различные обряды для привлечения денег. Также мужчины ходили на рыбалку еще затемно, но возвращались с уловом только самые стойкие. Говорят, что в этот день рыба тихая и ловится на крючок только самым удачливым.

Что нельзя сегодня делать

оставаться неухоженными - в этот день нужно, чтобы все было “с иголочки”;

давать или брать взаймы что-либо, поднимать предметы или деньги с земли;

ссориться и обижаться.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева