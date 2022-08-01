Народный праздник 1 августа известен под названиями Макринин день, Мокрины.

Христиане отмечают церковный праздник 1 августа в честь преподобной Макрины. В этот день наши предки убирали овёс и собирали урожай грибов. С 1 августа появляются первые признаки осени - листья желтеют и опадают, а птицы замолкают.

Эта дата считается одной из самых мокрых в году. Традиционно август начинается с долгих дождей и гроз. Поэтому до августа наши предки старались убрать всё сено с полей, чтобы дожди его не испортили.

Если же день был засушливым, то славяне проводили специальный обряд, чтобы вызвать дождь. Для этого женщина, рожденная 1 августа, надевала синий сарафан и красные бусы. Она брала сноп сена и топила колоски в реке. Этот обряд не должен увидеть ни один мужчина, иначе всю деревню беда накроет.

Что нельзя делать 1 августа

Нельзя убивать пауков 1 августа. Это сулит большое несчастье. В этот день нельзя есть яблоки, иначе можно накликать на себя мелкие болезни.

Приметы погоды 1 августа

Восточный ветер дует - к грозе.

Если в лесу очень много паутины, то осень будет теплой.

Дождь на Макрину сулит хороший урожай в следующем году.

На дубе много желудей - к ранней осени.

Если с осины полетел пух, то пора собирать грибы.

Муравьи спрятались в муравейник - к похолоданию.

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