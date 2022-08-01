Христиане отмечают церковный праздник 1 августа в честь преподобной Макрины. В этот день наши предки убирали овёс и собирали урожай грибов. С 1 августа появляются первые признаки осени - листья желтеют и опадают, а птицы замолкают.
Эта дата считается одной из самых мокрых в году. Традиционно август начинается с долгих дождей и гроз. Поэтому до августа наши предки старались убрать всё сено с полей, чтобы дожди его не испортили.
Если же день был засушливым, то славяне проводили специальный обряд, чтобы вызвать дождь. Для этого женщина, рожденная 1 августа, надевала синий сарафан и красные бусы. Она брала сноп сена и топила колоски в реке. Этот обряд не должен увидеть ни один мужчина, иначе всю деревню беда накроет.
Что нельзя делать 1 августа
- Нельзя убивать пауков 1 августа. Это сулит большое несчастье.
- В этот день нельзя есть яблоки, иначе можно накликать на себя мелкие болезни.
Приметы погоды 1 августа
- Восточный ветер дует - к грозе.
- Если в лесу очень много паутины, то осень будет теплой.
- Дождь на Макрину сулит хороший урожай в следующем году.
- На дубе много желудей - к ранней осени.
- Если с осины полетел пух, то пора собирать грибы.
- Муравьи спрятались в муравейник - к похолоданию.