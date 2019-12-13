Microsoft представила новый Xbox (видео)

Дизайн в форме башни, а процессор в четыре раза мощнее, чем у Xbox One.

На The Game Awards 2019 компания Microsoft представила свою консоль следующего поколения – Xbox Series X. По заявлению компании, процессор новой приставки будет в четыре раза мощнее, чем у Xbox One, а вычислительная мощность в два мощнее.

Трейлер Xbox Series X

Дизайн консоли выполнен в форме башни. По словам главы Xbox, Фила Спенсера, такой внешний вид Xbox Series X получила для лучшей шумоизоляции при большей производительности. На новой консоли будет поддержка трассировки лучей, гибридный SSD, а также игры в 4К при 60 кадрах в секунду.

Также Спенсер объяснил почему консоль была названа Xbox Series X. Компания сделала это для того, чтобы выпускать новые линейки приставки, приписывая их к разным «сериям».

Новый Xbox поступит в продажу в конце 2020 года. В Microsoft пообещали, что игроки смогут покупать одни и те же игры на Xbox One и Xbox Series X, при этом свои достижения и прогресс в игре можно будет легко перенести с одного поколения на другое.

Кроме того, Microsoft показала один из первых эксклюзивов для Xbox Series X. Им стало продолжение приключенческого темного фэнтези, основанного на кельтской и скандинавской мифологии - Hellblade 2.

Трейлер Hellblade 2