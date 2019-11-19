Сервис «облачного гейминга» Google Stadia не впечатлил критиков

Главной проблемой Stadia оказалось большое время реакции системы на действия пользователя

Сегодня компания Google запустила свой облачный потоковый игровой сервис Stadia. Запуск состоялся в 14 странах: США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Италии, Испании, Нидерландах, Бельгии, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии.

Что такое Google Stadia

Google Stadia – это облачный потоковый игровой сервис, который позволит играть в современные игры даже на слабых компьютерах, так как сами игры будут запускаться на серверах Stadia. Игрокам же понадобится только хороший доступ к скоростному интернету. Для игры в разрешении 4K при 60 к/с понадобится интернет со скоростью 35 Мбит/с. Для разрешения Full HD будет достаточно 20 Мбит/с, а при 720p хватит и 10 Мбит/с. Месячная подписка на Google Stadia обойдется американским геймерам в $10 в месяц, а европейским — в 10 евро. Кроме того, за $70 игроки получат фирменный контроллер. А за $130 получат пакет Founder's Edition, в который войдут геймпад в цвете Night Blue, адаптер Chromecast Ultra, три месяца подписки на двоих и шутер Destiny 2.

Геймплей на Google Stadia

Первые впечатления от сервиса оказались неоднозначными. Критики отмечают, что Google заложила хороший фундамент для «облачного гейминга», но на данном этапе у платформы еще хватает минусов.

Отзывы о Google Stadia

«Это была катастрофа от начала до конца моего тестирования платформы. И проблема в том, что, даже если бы она работала безупречно, чего не происходило, вся модель с самого начала казалась обреченной. Это огромный промах от Google, и мне действительно интересно, какими будут последствия от этого непродуманного раннего запуска», – заявил Пол Тасси из Forbes. Журналист пояснил, что основные проблемы у него возникли с задержкой ввода сигнала.

Ту же проблему испытал и Джин Парк – сотрудник Washington Post. Он снял небольшое видео, на котором показал насколько большая задержка ввода в играх на Stadia.

Проблемы с Google Stadia

Журналист The New York Times похвалил платформу «облачного гейминга» от Google, списав все проблемы на некачественное интернет-соединение.

«Я был в целом впечатлен тем, как плавно шли игры. Даже тайтлы с насыщенной графикой хорошо смотрелись на моем телевизоре, на ноутбуке и на дешевом смартфоне. Но иногда возникали глюки и проблемы с качеством картинки из-за нестабильной скорости интернета и ранних ошибок. Поэтому, как человек, играющий в видеоигры с детства, я бы не отказался от консоли в пользу этого потокового сервиса. Те, кто играет в игры, хотят, чтобы движение на экране было безупречным», – подчеркнул Байан Чен из The New York Times.

В свою очередь Джефф Грабб из VentureBeat посчитал, что Google нацелилась не на ту аудиторию.

«Прямо сейчас Google Stadia - это платформа ни для кого. Кажется, что компания просто не понимает какая аудитория ей нужна. Немногие хардкорные игроки, которые тратят много денег на игры захотят собрать свою библиотеку на платформе Stadia, когда они смогут сделать то же самое на Xbox с лучшими играми, Xbox Game Pass и обещанным сервисом xCloud. Между тем, Google прав в том, что обычные игроки не хотят тратить от $300 до $500 на консоли. Но они также не станут тратить $60 на игры. Конечно, они могут купить Red Dead Redemption 2 или FIFA. Но эта аудитория привыкла получать бесплатные игры на мобильных устройствах. Так что Google Stadia может работать, но это не имеет значения», – считает Джефф Грабб из VentureBeat.

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Также платформу от Google протестировали специалисты Digital Foundry. Они провели замеры задержки ввода на Stadia, сравнив их с показателями на консоли Xbox One X. В тестах пропускная способность интернета была в 200 мегабит в секунду. Во всех случаях приставка от Microsoft демонстрировала лучшие результаты, опережая Google Stadia на 40–60 миллисекунд. В результате сотрудники Digital Foundry сделали вывод, что несмотря на наличие периодических подвисаний картинки и проблем со звуком, сервис Stadia работает достаточно неплохо. Большим плюсом «облачной» платформы специалисты посчитали то, что на Stadia не нужно устанавливать игры – игрок просто нажимает кнопку и начинает играть. В Digital Foundry заключили, что среди доступных сейчас стриминговых сервисов Stadia дарит наилучшие впечатления.