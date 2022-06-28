Новое название улицы не требует срочного внесения изменений в документы.

Переименование улиц в Киеве не требует внесения изменений в документы по месту регистрации. Перерегистрация будет происходить во время замены паспорта или других процедур в ЦПАУ.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Подчеркну – переименование не создает никаких бытовых проблем, никто не должен сразу бежать в ЦПАУ, чтобы сделать отметку о новом адресе. Перерегистрация может происходить во время замены паспорта, вклеивания новых фотографий, смены фамилии и т.д., то есть когда у человека возникает потребность", - объяснил директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк.

Документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость, также остаются действующими в случае изменения названия улицы, на которой они расположены. Изменение такие документов происходит лишь при необходимости, например, при купли-продажи или дарения недвижимости.

"Таким образом, если владелец захочет продать, подарить или передать по наследству свою недвижимость, в документах, которые будут оформляться на новое лицо, уже укажут новое название. На стоимости услуг нотариуса это не отразится", - добавил Лелюк.

Однако юридические лица должны вносить соответствующие изменения в учредительные документы. Согласно законодательству, переименование улицы для юрлица приравнивается к изменению местонахождения.

"Это предусматривает необходимость внесения соответствующих изменений в учредительные документы, изменений в сведения о физическом лице-предпринимателе, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц, сообщения банковских учреждений и контрагентов об изменении реквизитов в действующих договорах, изготовление новой печати, бланков и т.д", - рассказал Лелюк.

Напомним, недавно в Киеве провели голосование касательно переименования городских объектов, названия которых связаны с РФ. Было получено более 6,5 миллиона голосов.

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