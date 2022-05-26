До 26 июня граждане могут предлагать и свои варианты в перечень.

В рамках "дерусификации" в Украине происходит массовое переименование улиц и других объектов. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень и ведущие учреждения Национальной академии наук составили предварительный список выдающихся украинцев, в честь кого можно было бы менять географические названия.

Как отмечается на сайте языкового омбудсмена, персоналии из списка "сделали определяющий вклад в развитие и утверждение украинского языка как государственного, отстаивали национальные интересы, своим творчеством приближали тот день, когда на украинском заговорит мир".

В список попали, в частности, Николай Винграновский, Олесь Гончар, Иван Дзюба, Иван Драч, Сергей Ефремов, Агатангел Крымский, Левко Лукьяненко, Евгений Маланюк, Иван Огиенко, Валерьян Пидмогильный, Александр Пономарев, Александр Потебня, Василь Симоненко, Михаил Слабошпицкий, Василь Стус, Вячеслав Черновил, Петро Яцык и другие. Полный список обнародован на сайте.

Отмечается, что в перечне не учтены те, чьи имена уже есть в географических названиях или объектах топонимики.

"Понятно, что инициатива должна исходить от жителей тех населенных пунктов, в которых будут переименовывать географические названия и объекты топонимики. Задача местных властей - прислушаться к сообществам, академическим учреждениям, ведущим университетам. Уверен, что этот согласованный список будет полезен всем, в том числе за рубежом, кто уже сейчас хочет увековечить в названиях улиц, библиотек или скверов имена строителей - защитников украинского языка, культуры, нации. Пользуйтесь, меняйте свои общины. Перефразируя известное крылатое выражение, чьими именами названы улицы и скверы, того и страна", - рассказал Тарас Кремень.

До 26 июня на электронный адрес toponimika@mova-ombudsman.gov.ua украинцы могут присылать свои предложения имен защитников языка, которые, по их мнению, должны были бы быть увековечены в Украине.

Окончательные рекомендации к переименованию или названию новых объектов топонимики и географических названий власти обнародуют ко Дню Конституции Украины.

"Учитывая, что статьей 10 Конституции Украины определено, что государственным языком в Украине является украинский язык, предлагаю распространить практику наименований улиц и площадей в честь Основного Закона", - добавил языковой омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре изменили названия более трех десятков улиц и переулков, связанных с Россией. В Киеве переименовали сразу три железнодорожные станции. А в городе Харькове переименовали три улицы и район, чьи названия были связаны с Россией.

Кроме того, в Украине собираются пересмотреть школьную программу по мировой литературы и истории из-за войны России против Украины.

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