Всего было получено более 6,5 миллионов голосов.

В Киеве провели голосование касательно переименования городских объектов, названия которых связаны с РФ.

Как отметили в Киевском горсовете, всего было получено более 6,5 миллионов голосов.

В рейтинговое электронное голосование по переименованию улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей вошли 296 городских объектов, связанные с Российской Федерацией и ее сателлитами. Их отбирала экспертная комиссия.

Голосование проводили с 15 по 19 июня в приложении "Киев Цифровой". Как свидетельствуют результаты, по мнению общественности, ряд улиц должен носить имена погибших активистов, журналистов, художников, ученых и тому подобное.

В частности, улицу Багратиона предлагают переименовать в улицу Левина Максима, журналиста, погибшего во время полномасштабной войны. За это отдали 22,6 тысяч голосов.

Предлагают также почтить память погибшей в результате нападения херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Ее имя, по мнению 21,6 участников голосования, должна носить улица Беломорская.

Улицу Волгоградскую предлагают переименовать в улицу Романа Ратушного - 24-летнего киевского общественного активиста, который погиб, защищая Харьковщину. Такое переименование поддержали 29,9 тысяч человек.

Несколько улиц предлагают переименовать в честь городов, что находятся в оккупации (вул. Байкальский — на Мелітопольську, 21,3 тысячи голосов) и страдают от российской агрессии (пл. Героев Бреста — на Чернобаевскую, 12 тысяч голосов).

Также могут появиться ряд объектов, названных в честь украинских защитников: площадь Героев УПА (вместо Тульской), улица Украинских Героев (вместо Льва Толстого), улица Территориальной обороны (вместо Ватутина).

С результатами голосования по всем 296 объектам можно ознакомиться по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1J-aSDTYFQNXtdlq3m1IO0A_19L6xSKTA/view.

Как отметил заместитель городского головы-секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, сейчас полученные результаты голосования переданы в Киевский городской совет для дальнейшего рассмотрения экспертной комиссии. Впоследствии на основе экспертных заключений депутатский корпус Киевского городского совета будет принимать решение о переименованиях городских объектов.

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