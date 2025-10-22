Известно об одном погибшем мужчине и семерых раненых.

В Харькове россияне ударили по частному детскому саду, есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Обновлено в 12:29. Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар по детсаду в Харькове, отметив, что нет и не может быть никакого оправдания этому.

"Удар российского беспилотника по детскому саду в Харькове - после ночи массированной атаки. К сожалению, известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным. По состоянию на сейчас семь человек пострадали. Им оказывается медицинская помощь. Все дети эвакуированы и находятся в укрытиях. По предварительной информации, у многих острая реакция на стресс", - отметил президент.

По словам Зеленского, очевидно, что "Россия наглеет".

"Эти удары - это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении. Бандитов и террористов можно поставить на место только силой", - заявил глава государства.

Обновлено в 12:22. По информации Терехова, по состоянию на сейчас известно об одном погибшем мужчине и семи пострадавших людях.

"Информация о ранении детей подтверждения, к счастью, не нашла", - добавил мэр.

Ранее он сообщал о попадании в частный детский сад в Холодногорском районе и о ранении детей. Также на месте удара произошел пожар.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов проинформировал о четырех пострадавших в результате вражеской атаки.

"По меньшей мере двое из них - в тяжелом состоянии. Медики работают на месте", - проинформировал он.

Впоследствии Синегубов добавил, что в результате вражеской атаки погиб 40-летний мужчина, пятеро пострадали. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Также, по словам мэра Харькова, все дети были эвакуированы из детского сада.

Терехов заявил, что удар был, вероятно, "Шахедом".

Вражеская атака на Украину 22 октября: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что от атаки россиян ночью и утром 22 октября пострадали 10 областей. Погибли шесть человек, из которых двое детей.

По его словам, это еще одно подтверждение, что Россия не чувствует достаточного давления за затягивание войны. Он отметил, что под ударами были обычные города, в основном энергетика, но есть много попаданий и в жилые дома. Произошли пожары в Запорожье, были попадания в дома в Киеве.

В перечне пострадавших регионов - Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области.

Утром было известно о 17 пострадавших людях.

