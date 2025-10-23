В ГСЧС подчеркнули, что это очередное преступление против спасателей.

В результате повторного вражеского удара в Харьковской области во время выполнения задания погиб спасатель, еще пятеро его коллег были ранены. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Ночью 23 октября, во время выполнения боевого задания на Купянщине погиб настоящий герой - командир отделения 43 Государственной пожарно-спасательной части 4 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области главный мастер-сержант службы гражданской защиты Чистиков Юрий Петрович, 1975 года рождения", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что во время тушения пожара, вызванного ударом вражеского дрона в селе Зеленый Гай Великобурлукской громады Купянского района, российские террористы повторно обстреляли место, где работали спасатели. Вражеский удар унес жизнь спасателя, пятеро его коллег пострадали.

Видео дня

В ГСЧС также проинформировали, что у погибшего осталась дочь.

Ночная атака РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, ночью, 23 октября, Россия снова атаковала Киев ударными дронами. В результате вражеской атаки семь человек пострадали. Пятерых из них госпитализировали, еще двое - на амбулаторном лечении.

Также в Подольском районе столицы произошли возгорания в трех жилых домах, взрывной волной повреждены окна в нескольких домах, в одной из школ района выбило более 40 окон, в детском саду повреждена часть окон. Кроме того, обломки упали возле синагоги.

В Оболонском районе взрывной волной в результате сбивания БПЛА повреждены окна в одном из жилых домов. В Деснянском районе города, российский БпЛА попал в 21 этаж жилой 24-этажки, без детонации. По другому адресу - в недострой.

Вас также могут заинтересовать новости: