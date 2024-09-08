По словам Софии Лица, достоверно можно верить только информации следователей, которую публикуют официально.

Дочь языковеда ИриныФарион София Особа рассказала, что в деле об убийстве ее матери появились новые детали.

Как сообщила Особа в интервью 5 каналу, она не может озвучивать известные ей детали следствия, но правоохранители проинформировали ее о новых доказательствах и обстоятельствах.

"О том, что нашли красную панаму, перчатки - это информация взята откуда? Кто эту информацию сказал? Полиция? То есть, имеет всегда официальная информация. Слухам и догадкам не нужно так доверять. Конечно, полиция делает все возможное, чтобы довести это дело до конца. Как мне говорили, что это дело чести. Я на самом деле, хочу, чтобы эта честь была соблюдена", - сказала София. Видео дня

Убийство Ирины Фарион

19 июля во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству.

Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и избрали меру пресечения в виде двух месяцев пребывания под стражей без права внесения залога. Парень не признает себя виновным. Он отказался давать показания.

Адвокат подозреваемого считает, что доказательств причастности его подзащитного к убийству Фарион нет. Он подал апелляционную жалобу на избранную меру пресечения. Однако суд ее не удовлетворил.

Кроме того, защитник Зинченко через суд добивался открытия дела против дочери Фарион в связи с якобы ее угрозами в адрес его клиента во время одного из судебных заседаний. Его ходатайство также не удовлетворили.

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