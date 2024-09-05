Вячеслав Зинченко не думает о суициде и голодовке, говорит его адвокат.

Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслав Зинченко не собирается совершать самоубийство или голодать. Об этом в интервью Украинским новостям заявил его адвокат Игорь Сулима.

Отвечая на вопрос о том, не говорил ли ему его подзащитный, что может совершить самоубийство или покалечить себя в знак протеста против выдвинутого ему подозрения, защитник ответил: "Он наоборот написал, что "если со мной что-то произойдет, то имейте в виду, я этого не делал". Он занимался спортом, футбол - это командная игра, которая дисциплинирует".

Также, по его словам, Зинченко не собирается голодать в изоляторе. Однако его ограничивали в определенных продуктах питания.

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"Но вопросы быстро решались", - добавил Сулима.

Адвокат отметил, что подозреваемый не имеет доступа к газетам, интернету и телевидению.

"Телевидение запрещено. Это изолятор временного содержания, где совсем другие инструкции. С точки зрения ТВ, радио и газет, то ничего такого не проходит. Изолятор временного содержания поэтому и называется временный", - пояснил защитник.

Сулима рассказал, что Зинченко много времени проводит за чтением книг. Его интересует историческая литература и психология.

В целом подозреваемый не жалуется на условия содержания, проинформировал защитник.

"У него нормальные условия содержания там. Это лучше, чем следственный изолятор. Там и чище, и условия лучше. Только ты там ограничен пространством... Время от времени подселяют каких-то "неудачников", чтобы они у него что-то расспросили. Это подсадные люди", - сказал он.

Адвокат Зинченко уверен, что его будут держать под стражей по крайней мере до того, пока дело не дойдет до суда.

Убийство Ирины Фарион

19 июля во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству.

Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и избрали меру пресечения в виде двух месяцев пребывания под стражей без права внесения залога. Парень не признает себя виновным. Он отказался давать показания.

Адвокат подозреваемого считает, что доказательств причастности его подзащитного к убийству Фарион нет. Он подал апелляционную жалобу на избранную меру пресечения. Однако суд ее не удовлетворил.

Кроме того, защитник Зинченко через суд добивался открытия дела против дочери Фарион в связи с якобы ее угрозами в адрес его клиента во время одного из судебных заседаний. Его ходатайство также не удовлетворили.

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