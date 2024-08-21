Адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион через суд добивался открытия дела против ее дочери в связи с якобы угрозами в адрес его клиента.

Галицкий районный суд Львова не удовлетворил жалобу адвоката подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион на бездействие полицейских, которые не открыли дело против ее дочери Софии Особы из-за якобы угроз в адрес его подзащитного. Об этом говорится в постановлении суда от 16 августа.

В нем отмечается, что адвокат 5 августа обратился в полицию с заявлением о преступлении. В нем он отметил, что 26 июля в перерыве судебного заседания, во время которого его подзащитному Вячеславу Зинченко избирали меру пресечения, дочь погибшей в присутствии журналистов, прокуроров и других лиц угрожала подозреваемому убийством.

Однако, по его словам, сведения об уголовном правонарушении в ЕРДР не были внесены и досудебное расследование по указанному заявлению о преступлении не началось. Поэтому защитник обратился в суд, чтобы обжаловать это и обязать полицейских открыть дело.

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Представитель полиции в судебном заседании просила отказать в удовлетворении жалобы, пояснив, что в ходе проведенной проверки угроз жизни и здоровью подозреваемого не установлено.

"В результате проведения анализа видеоматериалов с судебного слушания от 26 июля установлено, что дочь убитой, будучи в повышенном психоэмоциональном состоянии, постоянно спрашивала задержанного о том, почему он убил ее мать. Вместо этого подозреваемый демонстративно показал ей язык, что в свою очередь очень возмутило ее. Женщина начала словесную перепалку, в которой не было прямых явных угроз жизни и здоровью подозреваемого", - говорится в тексте постановления.

Суд также отметил, что правоохранители могут не регистрировать все заявления о преступлениях, которые к ним поступают, а только те, которые содержат объективные данные о признаках конкретного уголовного правонарушения. В удовлетворении жалобы адвокату отказано.

Кроме того, из текста постановления следует, что 31 июля Галицкий райсуд Львова удовлетворил ходатайство следователя в обеспечении личной охраны подозреваемому. Он был перемещен из ГУ "Львовское учреждение исполнения наказаний (№19)" в ИВС №4 ГУНП во Львовской области, где он и находится.

"Тем самым была обеспечена личная охрана подозреваемому. Сейчас, по данным следствия и суда, отсутствуют какие-либо прямые угрозы его жизни и здоровью", - сказано в постановлении.

Убийство Ирины Фарион во Львове - детали

19 июля во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и арестовали до 22 сентября. Юноша не признает себя виновным и отказывается давать показания.

Во время заседания суда по избранию ему меры пресечения дочь Фарион София Особа заявила: "Ты будешь гореть в аду, ты сдохнешь в тюрьме. Мы сделаем все".

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