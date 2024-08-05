Адвокат просил отпустить подозреваемого под домашний арест.

Подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко оставили под стражей до 22 сентября. Такое решение сегодня принял Львовский апелляционный суд. Трансляцию заседания вело Суспільне.

Апелляционную жалобу подал адвокат Зинченко Игорь Сулима. Подозреваемый присоединился к заседанию через видеосвязь.

Защитник юноши просил суд изменить ему ранее избранную меру пресечения в виде ареста сроком на 60 суток без права на залог на круглосуточный домашний арест по месту его жительства с ношением электронного браслета. Свою просьбу защита объяснила отсутствием обоснованного подозрения Зинченко в совершении умышленного убийства.

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"На всех видеофайлах, которые были нам предоставлены, - движение определенных лиц. Нет ни одного из файлов, который бы подтверждал, что преступление совершил Зинченко, или имеет хоть какую-то причастность к этому. У нас нет ни оружия, ни прямых свидетелей, которые бы указали, что это он стрелял. У нас нет одежды, у нас ничего нет. Я понимаю, что дело имеет резонанс, но у нас должны быть доказательства. Суд первой инстанции допустил ошибку, избрав моему подзащитному меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал Сулима.

Прокуроры возразили против апелляционной жалобы адвоката в полном объеме. Они просили оставить решение суда первой инстанции без изменений.

Львовский апелляционный суд решил оставить решение Галицкого районного суда Львова об избрании Зинченко меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток – до 22 сентября – без изменений.

Убийство Ирины Фарион - детали

19 июля во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего парня, который может быть причастен к убийству.

Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и избрали меру пресечения в виде двух месяцев пребывания под стражей без права внесения залога.

Сам парень не признает себя виновным. Он отказался давать показания.

Адвокат подозреваемого считает, что доказательств причастности его подзащитного к убийству Фарион нет. Он подал жалобу на избранную меру пресечения.

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