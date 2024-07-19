В пятницу, 19 июля, во Львове произошла стрельба. Жертвой преступления могла стать Ирина Фарион.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. "Сообщают, что на улице Масарика подстрелили женщину. По информации, это языковед Ирина Фарион. Женщина жива, состояние очень плохое", - написал он.

Впоследствии депутат сообщил, что Фарион находится в тяжелом состоянии. "Стрелка видели соседи, он был в перчатках. Оружие было без глушителя", - добавил Зинкевич.

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Обновлено в 20:15: Журналистка Марта Олиярник пишет, что Фарион забрала карета скорой медицинской помощи. По ее данным, женщине выстрелили в висок.

ZAXID.NET со ссылкой на источники пишет, что Фарион привезли в больницу около 20:00, у нее огнестрельное ранение в голову. "На момент поступления ее состояние было крайне тяжелое. Пациентке оказывается неотложная помощь", - говорится в сообщении.

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