Неизвестно, действительно ли нарушитель является работником военкомата.

В Одессе произошел очередной скандал якобы с военкомами. На улице Грушевской мужчина за рулем во время оживленного автомобильного движения угрожал другим водителям повестками.

Свидетели утверждают, что конфликт вспыхнул, когда мужчине сделали замечание из-за опасного маневра на дороге.

"Да мне по*ую, завтра будешь в военкомате", - прокричал водитель в сторону попутного авто. После чего он достал из кармана смартфон и истерил, чтобы транспорт немедленно остановили.

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На опубликованных кадрах видно, что нарушитель был в форме ВСУ, но доподлинно неизвестно, действительно ли он является работником военкомата.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время в Одессе набирает обороты скандал из-за произошедшего в районе Слободки на улице Михаила Грушевского. Вероятно, ссора произошла из-за того, что неизвестный нарушил правила дорожного движения ("подрезал" оппонента).

Как стало известно УНИАН, сотрудники разных ведомств пытаются установить, кто этот не совсем адекватный водитель. В частности, в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной областях сказали, что уже в курсе происшествия.

"К сожалению, на видео мы не видим номер авто, поэтому быстро установить личность невозможно", - сообщили в прокуратуре. Также в ведомстве добавили: если имеет место нарушение ПДД, связанное с аварийной ситуацией, то это – административное дело, но такие события – компетенция других органов.

В пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области УНИАН сообщили, что устанавливают участников конфликта. Правоохранители уверяют, что делают все возможное, но уточняют – с соответствующим заявлением к ним никто из водителей пока не обращался.

Также УНИАН стало известно, что в соответствующих военных подразделениях Одесской области тоже пытаются установить, кто этот "загадочный человек в камуфляже". По данным некоторых источников, это вряд ли сотрудник военкомата. Кроме того, пока не понятно, является ли он местным "военным" и, в частности, военнослужащий ли он вообще.

Скандалы с вручениями повесток - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал Главнокомандующему ВСУ отправлять военкомов из центров комплектования на линию фронта. Это произошло на фоне скандала - недавно в сети появилось видео, на котором мужчину жестоко избили военкомы. Сначала пострадавшего ударили по лицу, а затем ногами в живот.

А 12 апреля украинцев возмутил ролик, где женщина "отбила" мужчину от местных военкомов. Инцидент произошел на одной из улиц Ивано-Франковска.

Повестки получили и герои "львовского скандала", слушавшие путиниста Лепса в центре города и угрожавшие прохожему, который сделал им замечание. Решения правоохранительных органов раскритиковал адвокат.

Во время мобилизации в Украине случаются случаи, когда мужчин при попытке вручить повестку "скручивают" и силой везут в военкомат. Однако, отметил юрист Антон Маринич, задерживать и принудительно везти в ТЦК военнообязанного при первом вручении повестки нельзя.

В то же время в украинском законодательстве нет перечня мест, где могут вручать повестки, поэтому это может проводиться представителями военкомата где угодно - от рабочего места до метро.

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