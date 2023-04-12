По данным СМИ, инцидент произошел рядом с молокозаводом.

В сети разгорается скандал из-за действий военкомов в отношении украинца, которого с трудом "отбила" от мобилизации прохожая на одной из улиц Ивано-Франковска.

В ролике, который удалось заснять "героине", мужчину с заложенными за спину руками уже успели уложить на пузо при попытке вручить повестку. По данным СМИ, инцидент произошел рядом с молокозаводом. Источники в местной полиции рассказали "ТСН", что уже занимаются этим делом.

"Мы установили, что это видео свежее. Предварительно - инцидент произошел из-за вручения повестки. Подробности инцидента выясняются", - говорят они.

На днях Кабмин расширил полномочия военкоматов

Напомним, что случаи о том, как украинцам пытаются вручить повестки прямо посреди улицы - достаточно частый инфоповод для скандалов в сети.

Недавно украинское правительство решило частично встать на сторону военкомов и урегулировать вопрос мобилизации. В частности, им разрешили присылать повестки военнообязанным независимо от места их пребывания на воинском учете. Ранее украинцев было запрещено отправлять в военкомат не по месту жительства.

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