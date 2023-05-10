После короткой перепалки девушки сбежали.

В Одессе вспыхнул скандал, когда прохожие услышали во дворе местного заведения музыку российской группы "Руки вверх". С девушками, танцевавшими под российские песни, провели "беседу".

На опубликованных в местных Telegram кадрах пара мужчин обратилась к группе девушек якобы на улице Дерибасовская с вопросом, почему те слушают "Руки вверх". Молодежи напомнили, что эти исполнители открыто поддерживают своей музыкой действия Путина против Украины.

Дальше девушек призвали не популяризировать "г*вно" на улицах Одессы.

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Одна из них, представившаяся хозяйкой заведения, заявила, что в праве включать в своем кафе музыку, которая она любит. "Я хозяйка этого заведения. Что вы можете мне предъявить? Если мы не будем слушать, то что-то поменяется?... Мы слушаем это у себя, это наш день рождения".

Тогда ей пожелали "п*здовать в Россию и это слушать".

Конфликт развития не получил, так как девушки просто сбежали.

Новости Украины - последние скандалы

Накануне экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович влип в скандал из-за "инсайда" кассирши по поводу "русскоязычного" Киева. Речь идет об истории, которой Арестович поделился во время передачи с украинским журналистом Василием Головановым. Он заявил, что после начала полномасштабной войны столица еще больше "заговорила" на русском.

Не так давно отгремел скандал с российскими песнями в центре Львова. Поведение группы мужчин родом из Днепра, слушавших путиниста Лепса в Range Rover во Львове, вызвало возмущение тысяч пользователей.

После огласки истории в сети правоохранители получили ориентировку на любителей Лепса. Их остановили, завезли в полицейский участок, также военные вручили фигурантам скандала повестки.

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