После непродолжительного разговора с тремя представителями военкомата украинца сначала несколько раз ударили по лицу, а затем повалили на землю.

В Украине набирает обороты очередной скандал из-за неправомерных действий некоторых военкомов, которые силой пытаются вручить украинцам повестки.

Довольно часто такие инциденты завершаются жестокими драками. Не исключением стал случай, который произошел, по данным СМИ, в Черкассах.

В Сети появилось видео, на котором мужчине заломили руки трое военкомов якобы во время вручения повестки.

Видео дня

В кадре после непродолжительного разговора украинца, сперва, несколько раз бьют по лицу, а потом укладывают на землю. Уже там мужчина получил "контрольный" удар ногой со стороны одного из военкомов.

Пока Генштаб и представители Минобороны Украины официально не прокомментировали этот инцидент.

В Ивано-Франковске военкомы набросились на мужчину

Напомним, что 12 апреля украинцев также возмутил ролик, где женщина едва "отбила" мужчину от местных военкомов. Инцидент произошел на одной из улиц Ивано-Франковска.

Там украинца с заложенными за спину руками уже успели повалить на землю, однако украинка успела вмешаться в ситуацию и зафиксировать действия военкомов на видео.

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