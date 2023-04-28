На их место предлагается направлять военнослужащих, которые получили ранения, и знают, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский Зеленский порекомендовал Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному отправлять военкомов из центров комплектования на линию фронта.

Отвечая на вопрос о применении силы представителями территориальных центров комплектования, Резников отметил, что это недопустимо, и в законодательстве четко прописан алгоритм их действий.

"Относительно реакции. Напомню, что центры комплектации - бывшие военкоматы - они входят в структуру Сухопутный войск, это не Министерства обороны структуры, это военные, это сухопутные войска Вооруженных сил Украины", - сообщил Резников сказал во время пресс-конференции.

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Чиновник также отметил, что недавно назначенный первый заместитель министра обороны Александр Павлюк системно занимается и центрами комплектации.

"На самом деле, реформа центров комплектации давно уже актуальна... Поэтому мы так же вместе с Министерством цифровой трансформации развиваем проект "оберег", - сказал Резников.

Он пояснил, что речь идет об оцифровке всех накопленных документов.

"Многие вещи будут сделаны благодаря цифре, автоматически подтягиваться. Вот вы поженились. Формально, если вы как военнообязанный не сообщили об этом в центр комплектации, то вы нарушитель закона... А сейчас система очень проста: факт регистрации состоялся, Минюст данные дал, оно будет подтягиваться автоматически", - отметил министр.

Резников добавил, что таким образом уменьшается нагрузка на центры комплектования и решаются кадровые решения.

"Там много людей, которые сидят там веками, поросли мхом и корнями. Поэтому есть одна из простых рекомендаций президента Украины Владимира Зеленского... Он дал серьезную рекомендацию главкому Валерию зависимому: подавляющее большинство военкомов основных, которые давно сидят там (в центрах комплектования - УНИАН), отправлять как военнослужащих на линию фронта. А направлять на их место военнослужащих, получивших ранения, достойные герои, которые знают, в том числе, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей", - рассказал чиновник.

Скандалы с сотрудниками ТЦК - что известно

27 апреля в Сети появилось видео, на котором мужчину жестоко избили военкомы. Сначала пстрадавшего ударили по лицу, а затем ногами в живот.

В Черкасском областном ТЦК рассказали, что военнообязанный первый применил силу к представителям центра комплектования, а опубликованный в Сети ролик-вырван из контекста.

Следует отметить, что это не единственный случай, но такие инциденты не имеют массового характера.

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