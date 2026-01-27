Атака на Одессу: из-под завалов достали погибшего, в одном из домов – огромная дыра (фото)

В городе повреждено много объектов, среди которых – жилые дома, учебные заведения, церковь.

В Одессе в результате массированной атаки, которую РФ осуществила в ночь на 27 января, повреждены десятки жилых домов, в том числе в центре города, есть погибший, среди более 20 пострадавших – шестеро детей.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, ночью вооруженные силы РФ массированно атаковали ударными беспилотниками Одессу и Одесский район.

"Враг цинично ударил по жилому сектору. В частности, в Одессе повреждены крыши, фасады и остекление квартир на разных этажах 9-ти, 5-ти, 4-х и 2-этажных жилых домов, около десяти частных домов, церковь, фитнес-центр, супермаркет. Кроме того, повреждены и выгорели огнем по меньшей мере пять автомобилей", - рассказали в ведомстве.

По данным прокуратуры, в результате атаки пострадали 23 человека, из них - шестеро детей: три девушки в возрасте 14-17 лет, 12-летняя и 10-летняя девочки, а также 10-летний мальчик. По предварительной информации, под завалами еще могут быть люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По словам начальника Одесской ГВА Сергея Лысака, в Приморском районе Одессы повреждены 43 дома и, по предварительным данным, 122 квартиры. Спасатели продолжают разбор завалов. В развернутый штаб по ликвидации последствий уже обратились 67 человек.

В Пересыпском районе установлены повреждения в трех домах, выбито более 200 окон, из которых – 51 конструкция уничтожена огнем полностью. В Хаджибейском районе продолжается поисково-спасательная операция – несколько человек считаются пропавшими без вести.

На фото, которые обнародовал Лысак, видны ужасные последствия атаки. В частности, в одном из многоэтажных домов – огромная дыра.

Позже он добавил, что во время поисково-спасательных работ на месте попадания в Пересыпском районе под завалами обнаружили тело мужчины.

Как отметил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате массированного ночного обстрела пострадали учебные заведения города. Наибольшие разрушения понес Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры. Учреждение только недавно пострадало в результате очередной вражеской атаки беспилотниками – тогда было повреждено более 200 окон и отдельные учебные лаборатории, отметил Кипер.

"Этой ночью враг снова коварно атаковал лицей. Один из лучших профтехов города и области существенно поврежден. В здании возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Среди других – Одесское учреждение дошкольного образования "Ясли-сад" №14. Взрывной волной в помещении выбиты окна, повреждены межкомнатные двери", – рассказал начальник ОВА.

Сейчас все профильные службы работают на местах, фиксируют последствия обстрела и оценивают масштабы нанесенного ущерба.

В пресс-службе мэрии Одессы, реагируя на последствия атаки, отметили: "В городе разрушены дома. Разбиты судьбы. Едкий запах дыма до сих пор держит центр города в плену. Еще вчера здесь кипела жизнь, работали магазины и офисы. Сегодня – обрушенные перекрытия, уничтоженные крыши, выгоревшие стены. В одном из жилых домов продолжается спасательно-поисковая операция – обрушились квартиры с четвертого по второй этаж".

Подчеркивается, что спасатели совместно с коммунальными службами вручную разбирают завалы и продолжают поиск людей.

На события в Одессе отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Жесткая атака ударными беспилотниками по Одессе. Более 50 дронов выпустили россияне по городу, и главные мишени – энергетика и обычные гражданские объекты... На данный момент известно о десятках раненых людей, среди них есть дети. Все службы задействованы на месте, чтобы помочь. Спасательная операция будет продолжаться, пока не будет выяснена судьба всех людей, которые могут быть под завалами", - подчеркнул президент Украины.

Он также добавил, что один из российских дронов попал в молитвенный дом христиан евангельской веры.

Всего за ночь Россия запустила по Украине 165 ударных дронов, из которых около 100 - "Шахеды". Также под ударами этой ночью были Львовская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская области. Россияне целились по энергетической и другой критической инфраструктуре, добавил Зеленский.

