В Черноморске Одесской области 'Шахед' влетел в многоэтажку, в городе пропал свет

В целом в городе нет света и отопления, а воду будут подавать по графику.

В ночь на 22 января оккупационная армия РФ нанесла дронный удар по Одесской области, в Черноморске дрон попал в жилой многоэтажный дом, в городе пропало электричество.

Как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, ночью агрессор снова атаковал мирное население Одесского района ударными беспилотниками. "Вражеский дрон попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома, без последующей детонации. Повреждены фасад и остекление дома, а также припаркованные автомобили. Из многоэтажки эвакуировали 58 человек, среди них – 8 детей", – рассказал чиновник.

По его словам, данные о пострадавших пока не поступали - информация уточняется.

Видео дня

На месте работают все профильные службы, продолжается осмотр и ликвидация последствий.

В соцсетях очевидцы пишут, что российский беспилотник "прилетел" в 20-этажку в городе Черноморск, недалеко от Одессы. Говорят, что дрон имел усиленную боевую часть и "счастье, что он не взорвался".

Мэр Черноморска Василий Гуляев в видеообращении заявил, что ситуация в городе тяжелая.

"Враг каждый день атакует наш город. Сегодня, действительно, ситуация тяжелая. В городе нет света, котельная не работает... Если свет до обеда не появится, котельную будут запускать в аварийном режиме на дизель-генераторе. Больница и поликлиника работают, воду будем подавать по графику", - пояснил Гуляев.

Он добавил, что в городе открыты 16 пунктов несокрушимости.

Удары по Одесской области

Как писал УНИАН, утром 21 января РФ массированно атаковала ударными беспилотниками Одесский район. Повреждены 4 частных дома, двухэтажное жилое здание, гараж и автомобиль. Ранения получил 50-летний мужчина. Также была повреждена жилая и промышленная инфраструктура, разрушено складское здание с мебельными изделиями.

Мэр города Черноморск Василий Гуляев подтвердил, что враг атаковал Черноморскую общину. По его словам, есть повреждения гражданской инфраструктуры, разрушены частные дома.

