Он пытался украсть более 140 банок.

В Ровенской области мужчина вытащил из чужого подвала 143 банки с консервацией, однако заблокировал себе ими выход, оказавшись в ловушке.

Как сообщается на странице Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook, инцидент произошел в поселке Костянец. 43-летняя владелица дома на рассвете нашла в собственном подвале неизвестного мужчину, застрявшего в окне.

Выяснилось, что мужчина пробрался в помещение через окно и оттуда выложил всю консервацию, однако вылезти из подвала тем же путем не смог, потому что заблокировал выход краденым. Двери в подвале были заперты и выходили в дом. Его задержали полицейские.

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Другие инциденты Украины: последние новости

Недавно в полиции Ровенской области рассказали о жителе поселка Смыга, который вызвал их из-за исчезновения пакетика конопли. Он хотел, чтобы правоохранители расследовали это дело.

А в Киеве мужчина заявил в полицию об убийстве своего друга. Прибывшие полицейские выяснили, что это ему приснилось в страшном сне.

Напомним, как в Одессе женщина нашла в своей квартире спящего незнакомца. Пьяный мужчина не хотел покидать дом, поэтому она вызвала полицию.

Также в Одессе мужчина похитил из квартиры более полумиллиона долларов, переодевшись в женскую одежду и спрятав лицо под шляпкой.

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