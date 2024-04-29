Патрульные вынесли постановление за ложный вызов.

Житель Киева вызвал полицейских из-за страшного сна, в котором неизвестные убили его друга. Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

"В Печерском районе мы получили сообщение об убийстве. Инспекторы немедленно прибыли на место, где их ждал заявитель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что напарники пообщались с мужчиной и установили, что информация об убийстве не подтвердилась.

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"Гражданин же признался, что ему приснился страшный сон, в котором неизвестные убили его друга. Поэтому, без промедлений, он обратился за помощью к патрульным. Поэтому на нарушителя инспекторы вынесли постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб), - заявили правоохранители.

В полиции напомнили, что за заведомо ложный вызов пожарно-спасательного подразделения, полиции, бригады экстренной медицинской помощи или других аварийно-спасательных формирований - предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 850 до 3400 гривень.

Новости Киева

В начале апреля в Киеве во время проверки микроавтобуса "Рено" правоохранители обнаружили в салоне 9-ти млекопитающих оленей, один из которых из-за ненадлежащей транспортировки умер. Никаких документов на животных и право их транспортировки водитель не имел.

Транспортное средство остановили для проверки на одном из блокпостов в окрестностях Дарницкого района столицы. Правоохранители установили, что 22-летний водитель микроавтобуса без разрешительных документов перевозил пятнистых оленей из Сумской области в Ровенскую область. Что дальше он планировал делать с животными - выяснит следствие.

Следователи изъяли животных и передали их специалистам зоопарка. Тушу мертвого оленя отправили на проведение соответствующих экспертиз для установления причины смерти. Самого перевозчика задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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