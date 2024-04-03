В то же время обвиняемый уверял, что не обокрал сестру, а просто "забирал свое".

В Ривненской области мужчина обокрал свою родную сестру, которой в наследство остался дом родителей. Он воспользовался отсутствием женщины, взломал замки и вынес инвентарь для сада и инструменты. Об этом стало известно из текста приговора Гощанского районного суда.

Потерпевшая заявила, что ее брат украл инвентаря на более 6 тысяч гривен, среди украденных вещей были ножовки для дерева и металла, ломы, плоскогубцы, шурупы, гвозди, газовый и разводной ключи, зубрила, кусачки, топоры и плетеная корзина.

В то же время мужчина уверял, что забрал только свои вещи, которые он якобы купил, живя в доме. Также он отмечал, что предупреждал сестру о том, что будет забирать имущество, однако не застал ее дома.

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В приговоре суда говорится, что 25 мая 2023 года обвиняемый незаконно попал в частный дом, сломал замок с хозяйственного помещения и забрал инвентарь. Мужчина свою вину не признал, однако не отрицал такие обстоятельства и события. Во время судебного разбирательства он также обвинил свою сестру в том, что она незаконно обратилась в полицию.

В свою очередь женщина рассказала, что ее брат не раз приходил в ее дом после того, как ее мужа мобилизовали в армию. Во время своих визитов он ломал замки, выбрасывал вещи, угрожал и желал ей смерти.

Когда ему стало известно, что сестра планирует продать дом родителей, то решил прийти туда и "забрать свое".

В приговоре суда отмечается, что мужчину решили не сажать в тюрьму на пять лет, однако назначили ему год испытательного срока. Кроме того, суд отметил, что обвиняемый должен перевоспитаться благодаря чтению украинской классики.

"Соблюдать установленные судом требования по совершению определенных действий, а именно: прочитать Раздел I "Право собственности" Книги III "Право собственности и другие вещные права" и Книгу VI "Наследственное право" Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года; прочитать роман (повесть - УНИАН) "Кайдашева семья" автора ЛИЦО_20, написанный в 1878 году", - добавили в приговоре.

Другие новости на тему воровства

Как писал УНИАН, в Одессе разоблачили мошенницу, которая "снимала порчу" с детей и брала за это у пожилых женщин крупные суммы денег. Так, из-за такого обмана женщина потеряла 7 тысяч долларов.

"Поверив незнакомке, пожилая дама пригласила ее в квартиру, где та взялась "снимать проклятие". Для проведения ритуала ей понадобились все средства, которые были в доме. Хозяйка отдала "гадалке" 7000 долларов и 19000 гривен. Завершив "спасительный" ритуал, гостья завернула средства в полотенце и сказала положить их на шкаф и несколько дней не трогать. Сама же, покидая дом, тайком забрала их с собой", - рассказывали в полиции.

Также правоохранительные органы разоблачили злоумышленников, которые организовали преступную схему для завладения имуществом людей под видом покупок на онлайн-площадке объявлений OLX. Такую схему удалось выявить Одесской областной прокуратуре.

"Как только покупатель заинтересовался товаром, мошенники предлагали ему безопасный способ покупки и сбрасывали ссылку, внешний вид которой полностью копирует дизайн сайта "OLX доставки". При переходе по этой ссылке и заполнении необходимых полей с указанием реквизитов своих платежных карточек, злоумышленники получали данные, которые вводили в приложение Google Pay, и, создавая виртуальные счета потерпевших, снимали деньги", - отметили в прокуратуре.

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