Хозяйка нашла грабителя в своей квартире спящим.

Жительница Одессы обнаружила в своей квартире "грабителя". Мужчина забрался в жилище, но так ничего и не украл, потому что заснул.

Об этом пишет местный Telegram-канал "Одесса INFO".

45-летняя хозяйка вернулась домой и увидела у себя на диване незнакомого человека. Гость был пьян и покидать квартиру совсем не хотел.

Женщина попыталась узнать у мужчины, каким образом он тут очутился. Однако сонный горе-вор ничего толком объяснить не мог. Одесситка вызвала правоохранителей.

"Тело, устроившееся на диване, обнаружила 45-летняя хозяйка, которая вернулась домой. Уходить незнакомец не собирался и даже начал ругаться с хозяйкой. При этом 35-летний нарушитель не смог объяснить, как он попал в квартиру. Теперь ему придется объяснять это полицейским, которых вызвала женщина", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова