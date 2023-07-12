Деньги житель столицы украл из квартиры в престижном районе города.

В Одессе киевлянин похитил из квартиры в Приморском районе города более полумиллиона долларов.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции в Одесской области, фигурант - 36-летний житель столицы Украины, имеющий криминальный опыт в совершении аналогичных преступлений.

Установлено, что у киевлянина, совершившего кражу, есть двое сообщников. Правоохранители утверждают, что их личности пока не установлены, но известно, что именно с ними фигурант пришел "на дело" в районе города, который считается одним из самых престижных.

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"Именно эти двое предоставили вору информацию о том, что у определенного жителя Одессы есть немалая сумма денег. Также они во время совершения кражи следили за окружающей обстановкой возле дома потерпевшего – на Французском бульваре", - рассказали правоохранители.

По данным следствия, желая остаться неузнанным и запутать следы, киевлянин переоделся в женскую одежду, спрятал лицо под шляпкой и в таком виде поднялся на 15-й этаж многоквартирного дома. Дверь квартиры он открыл заранее заготовленным ключом и похитил из квартиры 500 тысяч долларов США.

Через несколько дней оперативная-следственная группа вышла на след подозреваемого. При силовой поддержке спецподразделения киевской полиции его задержали в столице, где он живет. Во время ряда обысков в домовладении фигуранта и других лиц, которые могут быть причастны к преступлению, изъята соответствующая женская одежда, часть украденных денег и другие вещи, представляющие интерес для следствия.

Злоумышленнику инкриминируют ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 185 (Кража в особо крупных размерах, совершенная по предварительному сговору и т.п.) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Суд избрал "мастеру преобразования" меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога - более 18 миллионов гривен.

Инциденты Одесской области

Как сообщал УНИАН, в Одесской области банда воров действовала, как в детективе - откачивали топливо в тепловозах и на ходу сбрасывала полные канистры рядом с колеей. В частности, двое жителей Болградского района совместно с работниками одного из локомотивных депо Одесской железной дороги наладили систематическую кражу дизеля.

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