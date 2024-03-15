Мужчина во время вызова обманул полицейских, заявив, что пакетик украли знакомые.

Житель поселка Смыга Ривненской области вызвал полицию, чтобы та нашла пакетик конопли, украденный якобы его знакомыми.

Как сообщает патрульная полиция Ривненской области, вызов от 37-летнего мужчины поступил вчера в обед.

Он рассказал, что у него украли пакетик конопли, и просил отыскать его. В краже подозревал знакомых, которые гостили у него накануне.

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Патрульные прибыли на место происшествия и обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Факт похищения не подтвердился. Он признался, что вызвал полицейских, потому что сам спрятал пакетик и не может теперь найти.

На него инспекторы вынесли постановление по ст. 183 (заведомо ложный вызов спецслужб) КУоАП. Ему грозит административная ответственность в виде штрафа от 850 до 3400 гривен.

Задержание наркокурьера, который перевозил кокаин в собственном желудке

В прошлом году на границе при въезде в Украину задержали мужчину, который в собственном желудке перевозил кокаин из Латинской Америки.

Для скрытой перевозки "товара" через границу злоумышленники запаковывали его в специальные капсулы, а затем их глотали. За один раз наркокурьер мог переправить в собственном желудке до полкилограмма кокаина на почти 3,5 млн в гривневом эквиваленте.

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