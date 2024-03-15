Житель поселка Смыга Ривненской области вызвал полицию, чтобы та нашла пакетик конопли, украденный якобы его знакомыми.
Как сообщает патрульная полиция Ривненской области, вызов от 37-летнего мужчины поступил вчера в обед.
Он рассказал, что у него украли пакетик конопли, и просил отыскать его. В краже подозревал знакомых, которые гостили у него накануне.
Патрульные прибыли на место происшествия и обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Факт похищения не подтвердился. Он признался, что вызвал полицейских, потому что сам спрятал пакетик и не может теперь найти.
На него инспекторы вынесли постановление по ст. 183 (заведомо ложный вызов спецслужб) КУоАП. Ему грозит административная ответственность в виде штрафа от 850 до 3400 гривен.
Задержание наркокурьера, который перевозил кокаин в собственном желудке
В прошлом году на границе при въезде в Украину задержали мужчину, который в собственном желудке перевозил кокаин из Латинской Америки.
Для скрытой перевозки "товара" через границу злоумышленники запаковывали его в специальные капсулы, а затем их глотали. За один раз наркокурьер мог переправить в собственном желудке до полкилограмма кокаина на почти 3,5 млн в гривневом эквиваленте.