Россияне начали разрушать Киево-Печерскую Лавру: сакральные дальние пещеры в опасности

В галерее к Дальним и Варяжским пещерам из-за обстрелов обсыпалась штукатурка, появились продольные трещины.

В ночь на 24 января в результате массированной российской воздушной атаки были повреждены два объекта Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко сообщил на брифинге.

В частности, от атаки пострадали комплекс Дальних пещер (речь идет о появлении трещин в галерее, ведущей к Дальним пещерам), а также корпус № 67 (Аннозачатиевская церковь).

Как отметил Остапенко, с 2023 года ряд объектов заповедника официально признаны Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) такими, которым угрожает опасность от российских обстрелов.

"В Киево-Печерской мы уже имели определенные проблемы с этими обстрелами, были сейсмические воздействия, были фрагменты шрапнели. Но впервые во время последнего массированного обстрела пострадал участок, ведущий к Дальним пещерам. Это памятники национального значения. Это одни из древнейших, самых сакральных частей Киево-Печерской Лавры", - подчеркнул Остапенко.

В частности, по его словам, "во время последнего взрыва, вероятно "Шахеда", произошло разрушение части фурнитуры, повреждения". "Появились трещины в элементах конструкции галереи", - подчеркнул Остапенко.

После необходимых оценок повреждений будет подсчитана сумма нанесенного прямого ущерба.

"Но ключевая история заключается в том, что это создает колоссальную угрозу. Потому что под нами находятся галереи Дальних пещер и Варяжских пещер. Это подземные сооружения. Им тысяча лет. И эти сооружения от этих взрывов страдают чрезвычайно сильно. Есть чрезвычайно сильный сейсмический удар, который мы оцениваем по данным сейсмодатчиков. И эта угроза является едва ли не самой большой", - подчеркнул Остапенко.

Он напомнил, что пещеры выкопаны в достаточно хрупкой почве, и каждый взрыв создает угрозу разрушения православных памятников.

Также Остапенко лично показал журналистам последствия атаки. В галерее, которая ведет к Дальним пещерам, все находилось в идеальном состоянии.

"Сейчас мы столкнулись с тем, что началось осыпание штукатурки, появились продольные трещины", - добавил Остапенко.

Он добавил, что взрыв был очень мощным, потому что видеокамера, установленная в галерее к Дальним пещерам, очень тряслась. "Все конструкции приняли на себя удар, и удар пришелся прямо в середину этой галереи", - отметил Остапенко.

В свою очередь, заместитель министра культуры Иван Вербицкий рассказал, что оперативные группы полиции составили соответствующие акты о повреждениях. Также в настоящее время продолжаются необходимые обследования архитекторами.

Вербицкий отметил, что в целом 1 тыс. 640 памятников на сегодняшний день в Украине уничтожено или повреждено в результате российских атак.

"Российская война является угрозой для украинского культурного наследия, в том числе и для мирового наследия в Украине. Именно поэтому Украина призывает страны-члены Конвенции по сохранению культурного наследия помочь защитить эти мировые памятники в Украине, в частности - средствами противовоздушной обороны. Это то, что поможет нам обезопасить памятники таким образом, чтобы оружие, которое Россия запускает по нашим памятникам, не долетело до них", - отметил Вербицкий.

Атаки по культурным памятникам

Как сообщал УНИАН, российские захватчики не останавливаются ни перед чем, когда совершают террористические атаки против Украины. От атак страдают объекты культурного наследия

В частности, в июле 2025 года от российской атаки пострадал Приморский бульвар в Одессе. Это любимое место для прогулок как одесситов, так и туристов, входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

