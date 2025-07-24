Российский беспилотник упал посреди Приморского бульвара - любимого места прогулок одесситов и туристов.

В Одессе в результате массированного дронового удара РФ по гражданской инфраструктуре - жилым кварталам, морскому порту и железной дороге - поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав, дома, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пострадали четыре человека. Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, Россия нанесла удар по морскому порту, транспортным узлам - поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав. Среди портовиков и железнодорожников обошлось без пострадавших - персонал вовремя эвакуировали благодаря системе мониторинга и оповещения.

"Удар направлен на объекты, обеспечивающие работу транспортной сети. Повреждены зерновые склады, погрузочная техника, административные помещения. Часть оборудования уничтожена. Также разрушена инфраструктура "Укрзализныци" - уничтожен подвижной состав, повреждены пути и системы управления", - подчеркнул чиновник.

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В жилом секторе разрушено и повреждено более 60 частных и многоквартирных домов. Пострадали детский сад и объекты социальной сферы в центре Одессы.

Кулеба подчеркнул, что РФ бьет по инфраструктуре, которая соединяет Украину с миром, и по людям, ежедневно обеспечивающим работу критических объектов - по гражданским.

"Этот обстрел еще одно свидетельство, что Россия целенаправленно пытается уничтожить наши транспортные узлы, экспортные возможности, жизнь мирных граждан", - отметил вице-премьер-министр.

Последствия атаки также прокомментировал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Визитная карточка Одессы - Приморский бульвар - любимое место прогулок как одесситов, так и туристов, входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вражеский беспилотник попал прямо посреди бульвара. Выбиты окна в исторических памятниках, повреждены фасады, побиты фонари и скамейки", - рассказал начальник администрации.

Он добавил, что атакован также легендарный рынок "Привоз".

"Настоящий символ города, известный своей атмосферой, колоритом и широким ассортиментом товаров. Это не просто место торговли, это - живое сердце Одессы. Здесь россияне своим дроном выжгли два торговых павильона", - проинформировал чиновник.

Также разрушениям подвергся жилой дом на Молдаванке. По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, из-за попадания российского дрона "снесены" квартиры с 5 по 8 этажи. Пострадали три человека, у которых акустические травмы и осколочные поражения туловища, и кошка. Еще один человек получил острую реакцию на стресс. Медицинская помощь пострадавшим оказана на месте. По предварительным данным, лечиться они будут амбулаторно.

Как отметили в ведомстве, атака нанесла значительный ущерб гражданской инфраструктуре города. В частности, кроме "Привоза" и жилой высотки, повреждены офисные помещения, автозаправочная станция, двухэтажное здание.

"Кроме того, зафиксировано повреждение объектов исторической застройки в центре города, в частности памятников архитектуры, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Сейчас продолжается осмотр мест событий, устанавливается полный объем повреждений и масштабы разрушений", - уточнили в ведомстве.

Начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как отметил в эфире телемарафона исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, удары оккупантов по гражданской инфраструктуре, таким объектам как "Привоз" будут продолжаться, потому что враг стремится посеять среди населения панику и довести его до "определенной точки кипения". То есть, как уточнил эксперт, стратегия россиян не изменится: они накопили определенное количество дронов и продолжат бить по населенным пунктам.

Ночной дроновый удар по Одессе

Ночью, 24 июля, армия РФ нанесла массированный дроновой удар по Одессе. В городе вспыхнули несколько пожаров, поражены рынок "Привоз", Приморский бульвар. По данным регионального главка ГСЧС, больше всего пострадала 9-этажка, где разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи, горели квартиры на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов. Разбор завалов осложняет угроза обвала конструкций - на это указывает специальный сейсмографический прибор, установленный для контроля за движением разрушенных конструкций.

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