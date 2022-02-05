В семье не исключают, что парня могли довести до трагедии.

Сестра нацгвардейца Артемия Рябчука, который убил пятерых сослуживцев в Днепре, Юлия сообщила, что его поведение во время пребывания в воинской части 3021 Нацгвардии Украины очень изменилось.

Об этом женщина рассказала в интервью экс-нардепу Игорю Мосийчуку.

По словам сестры, Рябчук рассказывал родным, что в воинской части очень строгие порядки. При этом парень никогда не жаловался родным на давление со стороны командования или сослуживцев.

Юлия отметила, что Артемию не свойственна жажда мести и жестокость, но она не исключает, что мог повлиять "накопительный эффект" и его же могли довести до трагедии.

"Что-то его допекло. Он не из тех, кто жестоко мстит. Мне страшно представить, что там могло произойти, если он решил, что убийство – это единственный выход", – сказала Юлия.

Юлия рассказала, что Рябчук начал по-другому общаться и с ней, и с матерью, когда пошел служить. Женщина отметила, что во время переписки с родными парень начал использовать слова, которых раньше не было в его лексиконе.

Потом солдат просил прислать ему деньги на ремонт мобильного телефона. Сейчас же в семье предполагают, что у Рябчука кто-то мог отобрать гаджет и от его имени общаться с матерью.

Расстрел в Днепре: что известно

Как сообщал УНИАН, 27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ.

Читайте такжеАдвокат "днепровского стрелка" требует признать его потерпевшим: "У него есть сожаление"В результате погибли 5 человек, в частности, женщина-работница завода, еще 5 - получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. Впоследствии правоохранители задержали нацгвардейца в городе Подгороднее Днепропетровской области.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) УК. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права на внесение залога.

В ГБР рассматривают несколько версий события.

Сам нацгвардеец в суде признал вину и извинился. "Я виноват и полностью признаю свою вину. Мне тяжело вспоминать ту ночь... Моя единственная просьба не отправлять меня на гауптвахту, а отправить в СИЗО", - говорил парень.

Однако 3 февраля стало известно, что Рябчук отказался от своих показаний. "Официально отказываюсь от всех показаний и высказываний, сделанных мной ранее - как таких, которые были даны с применением средств психологического давления и в состоянии сильного душевного волнения", - говорится в тексте его письма.

Кроме того, у стрелка появилась группа поддержки. В частности, люди создали онлайн-сообщества, где ищут возможности для помощи нацгвардейцу.

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