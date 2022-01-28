Суд избирает срочнику меру пресечения.

Нацгвардеец Артемий Рябчук, причастный к массовому расстрелу сослуживцев на территории завода "Южмаш" 27 января, в суде признал свою вину и извинился.

Об этом пишет hromadske.

"Мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью признаю свою вину. Мне тяжело вспоминать ту ночь… Моя единственная просьба не отправлять меня на гауптвахту, а отправить в СИЗО", – заявил он.

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Расстрел в Днепре 27 января: что известно

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами исчез.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Подгородном Днепропетровской области.

По факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК) начато уголовное производство. Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст.115 (преднамеренное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст.410 (угон, присвоение, вымогание военнослужащим оружия и боевых припасов) УКУ.