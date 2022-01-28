Известно, что следователи просили для него арест без права внесения залога.

В Днепре в Кировский районный суд доставили нацгвардейца Артемия Рябчука, причастного к массовому расстрелу на территории завода "Южмаш" 27 января.

Видео опубликовал Telegram-канал "Суспільне Дніпро".

"Сегодня суд должен начать заседание об избрании ему меры пресечения", – говорится в подписи к видео.

Как пишет ТСН, подозреваемого в убийстве пятерых человек привезли в суд одетым в форму Национальной гвардии. Отмечается, что следователи будут просить арест без права внесения залога.

Обновлено. Как пишут fakty.com.ua, сначала работники суда отказались впускать журналистов на заседание. Зайти смогли только операторы. Позже их пропустили, однако только на первый этаж, тогда как операторы находятся в зале на втором этаже здания.

Как передает "34 канал", адвокат Рябчука требует провести закрытое заседание суда:

Заседание решили проводить не в закрытом режиме. В суде выступил Рябчук, который признал свою вину и попросил не "отправлять его на гауптвахту":

Обновлено. Служащему Национальной гвардии Артемию Рабчуку, который убил из автомата пятерых и ранил еще пятерых на заводе "Южмаш" в Днепре 27 января, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток, сообщает УП.

"Следователь судья считает целесообразным избрать подозреваемому Рябчук меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 марта 2022 года. Содержание под стражей на гауптвахте по месту несения службы Рябчука может мешать досудебному следствию и беспристрастному выяснению всех обстоятельств преступления" - сказано в постановлении суда.

Читайте также"Таскал за волосы": на "Южмаше" рассказали о подвиге одной из жертв стрелка (фото)Расстрел в Днепре 27 января: что известно

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами исчез.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Подгородном Днепропетровской области.

По факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК) начато уголовное производство. Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст.115 (преднамеренное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст.410 (угон, присвоение, вымогание военнослужащим оружия и боевых припасов) УКУ.