Помимо убийства его подозревают в дезертирстве.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили нацгвардійцю Артемию Рябчуку, который сегодня в Днепре расстрелял своих сослуживцев, о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сафьян.

По ее словам, во время задержания в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса в Рябчука изъяли личные вещи, в том числе те, которые могут содержать на себе следы совершения преступления (кровь и продукты выстрела), а также оружие и гильзы.

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Сафьян сообщила, что ГБР открыло уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) УКУ.

"Следователи уже сообщили Рябчуку о подозрении именно по этим статьям", - добавила она.

Расстрел в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец открыл огонь из автоматического оружия по сослуживцам. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 - получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. ГБР открыло уголовное производство.

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В Министерстве внутренних дел Украины показали фото срочника, устроившего в Днепре расстрел солдат. Подозреваемого зовут Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. Известно, что он из Измаила Одесской области. На службе с осени 2021 года, а до этого работал на складе и имеет профессиональное техническое образование.

В 10:00 стало известно, что подозреваемого задержали. В ГБР сообщили, что Рябчук сдался добровольно. Он попросил вызвать правоохранителей незнакомую женщину.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются хирурги в больнице имени Мечникова. Жизни еще двоих ничего не угрожает.

На трагедию отреагировал президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным погибших и ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления.

СМИ ранее писали, что жители села Броска, откуда родом солдат Артемий Рябчук, поражены трагедией. Местные положительно характеризуют парня, но отмечают, что он избегал общения со сверстниками.

Несколько лет назад парень пережил личную трагедию – на его глазах утонул друг.

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