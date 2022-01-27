Однако обнародовали пока лишь одну.

В Государственном бюро расследования рассматривают различные мотивы убийства нацгвардейцем Артемием Рябчуком пятерых человек в Днепре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

Она отметила, что следствие рассматривает несколько версий, что именно побудило подозреваемого Рябчука к расстрелу своих товарищей, а также гражданского лица, однако она назвала лишь одну версию – возможные неуставные отношения. По другим Сапьян отметила, что пока не может их обнародовать из-за тайны следствия.

Также Сапьян сообщила, что в суд будет подано ходатайство о заключении под стражу Рябчука без альтернативы залога.

Также она отметила, что подозреваемому будет проведен ряд экспертиз: находился ли он в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, а также психиатрическая экспертиза.

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Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами исчез.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Подгородном Днепропетровской области.

По факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК) начато уголовное производство. Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст.115 (преднамеренное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст.410 (угон, присвоение, вымогание военнослужащим оружия и боевых припасов) УКУ.

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