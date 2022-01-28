Подозреваемый вмешался в конфликт, чтобы разнять оппонентов.

В командовании Национальной гвардии Украины подтвердили факт драки между двумя солдатами подразделения, в котором 27 января Артемий Рябчук расстрелял пятерых человек. Конфликт случился три недели назад.

Об этом сообщил командующий Нацгвардией Николай Балан, который подал в отставку из-за стрельбы на "Южмаше", передает "Укринформ".

По словам Балана, о драке между солдатами Рябчук сообщал командиру своего взвода. Подозреваемый вмешался в конфликт военнослужащих, чтобы разнять их.

"Мы обнаружили, что примерно три недели назад был конфликт между двумя военнослужащими, в который задержанный вмешался, чтобы разнять. Об этом он докладывал командиру своего взвода. Других случаев обнаружить не удалось", - сказал он.

В то же время солдаты, которых опрашивали после инцидента, отрицали факты буллинга и "дедовщины" относительно Рябчука.

"С глазу на глаз разговаривали, в частности с солдатами, которые только что прибыли и приняли присягу, но и они никаких заявлений о ненадлежащих отношениях не делали", – сказал Балан.

Командующий НГУ также добавил, что следов издевательства или избиения солдат в ежедневных медицинских осмотрах зафиксировано не было.

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Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец открыл огонь из автоматического оружия по сослуживцам. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 - получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. ГБР открыло уголовное производство.

В Министерстве внутренних дел Украины показали фото срочника, устроившего в Днепре расстрел солдат. Подозреваемого зовут Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. Известно, что он из Измаила Одесской области. На службе с осени 2021 года, а до этого работал на складе и имеет профессиональное техническое образование.

По состоянию на 10: 00 министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что подозреваемого задержали. В ГБР сообщили, что Рябчук сдался добровольно. Он попросил вызвать правоохранителей незнакомую женщину.

Читайте такжеМать убитого в кровавой бойне в Днепре военного: "Я не знаю, как дальше буду жить"Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются хирурги в больнице имени Мечникова. Жизнь еще двоих вне угрозы.

На трагедию отреагировал президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным погибших и ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления.

СМИ ранее писали, что жители села Броска, откуда родом солдат Артемий Рябчук, поражены трагедией. Местные положительно характеризуют парня, но отмечают, что он избегал общения со сверстниками.

Несколько лет назад парень пережил личную трагедию – на его глазах утонул друг.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) УК.

В МВД создали специальную следственную комиссию, которая исследует первопричины трагедии в Днепре.

Сегодня подозреваемому должны избрать меру пресечения.

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