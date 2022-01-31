Сообщество в поддержку нацгвардейца, устроившего кровавую бойню в Днепре, появилось сначала на Facebook, а теперь еще и в Instagram.

У солдата Артемия Рябчука, расстрелявшего сослуживцев в Днепре, появилась группа поддержки. Люди создали сообщества, где ищут возможность помочь нацгвардейцу, устроившему кровавую бойню.

Пользователи Facebook уже собирают деньги и ищут для Рябчука адвокатов.

Так, в заметках люди пишут, что они хотят защитить солдата и поддержать его не только морально, но и материально. Среди подписчиков сообщества уже появились "активисты", которые собирают средства и передают Рябчуку еду, одежду и чай.

Кроме этого, пользователи активно ищут адвоката, который согласился бы защищать нацгвардейца в суде.

Люди пишут, что не считают Рябчука виновным и хотят "сломать систему". Сообщество в поддержку нацгвардейца, устроившего кровавую бойню в Днепре, появилось сначала на Facebook, а теперь еще и в Instagram.

К сообществу присоединилось уже почти 3 тысячи пользователей. Всех, кто высказывается против Рябчука, администраторы блокируют. Пользователи активно спрашивают о том, есть ли у солдата родственники, которые бы могли его поддержать.

Читайте также"Был на позитиве": знакомые рассказали об убитых в Днепре нацгвардейцахОднако, как сообщили в комментариях, заботиться о нацгвардейце некому - его мать сейчас якобы находится в РФ и очень плохо себя чувствует.

Расстрел в Днепре января: что известно

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина - работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Подгородном Днепропетровской области.

Читайте такжеНа Херсонщине попрощались с погибшими во время стрельбы в Днепре нацгвардейцамиПо факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК) начато уголовное производство. Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) УКУ.

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