Это произошло после того, как его делом занялся платный адвокат.

Нацгвардеец Артемий Рябчук, устроивший стрельбу в Днепре, отказался от своих показаний.

Об этом сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram.

"Официально отказываюсь от всех показаний и высказываний, сделанных мной ранее - как таких, которые были даны с применением средств психологического давления и в состоянии сильного душевного волнения", - говорится в тексте письма, опубликованном Мосийчуком.

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Экс-нардеп уточнил, что Рябчуку, который расстрелял сослуживцев, удалось привлечь к делу "адвоката из вне системы".

Средства на это, по словам Мосийчука, собрали "благодаря поддержке общественности".

Речь идет о правозащитнике Игоре Степанове, который уже выступил с заявлением, в котором требовал признать Артемия Рябчука потерпевшим.

Напомним, у солдата Артемия Рябчука, который расстрелял товарищей по службе в Днепре, появилась группа поддержки. Люди создали сообщества, где ищут возможности для помощи нацгвардейцу, устроившему кровавую бойню.

Расстрел солдат на "Южмаше" в Днепре - что известно

Утром 27 января в Днепре, на территории "Южмаша", 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина - работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. В тот же день он был задержан правоохранителями.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) УК.

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