На Днепропетровщине потасовка посреди поля между фермерами и молодчиками закончилась перестрелкой

Об этом сообщает сайт "Днепропетровская панорама".

Конфликт произошел 20 октября на поле неподалеку с. Попасное. В нем участвовали 50 работников фермерского хозяйства, представители общественной организации по защите прав фермеров и 25 молодых ребят. Не поделили землю. Парни учинили стрельбу, а потом стали бросать светошумовые гранаты. Пулю «поймал» фермер.

Читайте такжеМинагропрод просит заложить в бюджет 3 миллиарда на поддержку фермеров

Остановили беспредел полицейские. Задержаны 25 человек. При осмотре поля, на котором разгорелся конфликт, обнаружили 6 охотничьих ружей, помповое ружье, металлическую и деревянную биту, 6 магазинов с патронами, 28 лент с патронами 12 калибра, 2 ножа, молоток и топор.

Раненого мужчину доставили в больницу и прооперировали. По данному факту возбуждено уголовное производство. Хулиганам грозит срок от 3 до 7 лет.